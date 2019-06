A alcalde muerto, alcalde puesto

Del 'objetivo cumplido' al 'todo por hacer'. Ayer fue un día de contrastes en el que políticos veteranos como Antoni Mir, exalcalde

de Alcúdia por El Pi, se van para dejar paso a los nuevos valores de la política municipal como Llorenç Perelló, de Alaró, que a sus 26 años

es el alcalde más joven de Mallorca. Otros regidores históricos, como Mateu Puigròs, alcalde de Sant Llorenç, todavía tienen cuerda para rato.

El día de la constitución de los ayuntamientos es siempre un día de despedidas y también de bienvenidas. Unos alcaldes se van con la maleta llena de experiencias y otros llegan con ilusión y todo por hacer. Unos destacan por su veteranía, otros por su juventud. Todos tienen en común su pasión por la política municipal.

Los alcaldes que se van afrontan su último día con una sensación agridulce. Uno de ellos es Antoni Mir (El Pi), alcalde de Alcúdia durante los últimos cuatro años, que ayer cedió la vara de mando a la socialista Bàrbara Rebassa. Mir, de 63 años de edad, se va con la satisfacción del deber cumplido, "para dar paso a los jóvenes" y porque está a un paso de la jubilación, aunque tiene claro que, por su condición de abogado, todavía tiene que "cerrar algunos pleitos que siguen abiertos" antes de colgar la toga definitivamente. "Además, la familia paga un precio muy alto; yo he procurado ir a todos los actos porque era mi obligación como alcalde", apunta.

Mir había sido regidor por el PP en una de las primeras legislaturas de la democracia. Se había retirado de la política hasta que El Pi vino a buscarle en 2015 para encabezar su candidatura municipal en Alcúdia. "Me convencieron porque creo que un partido como El Pi es necesario para defender nuestros intereses", señala.

Ganó las elecciones y ha asumido la alcaldía desde 2015 hasta ayer. "Ha sido una experiencia muy buena, un honor y un orgullo haber servido a mi pueblo; la verdad es que he aprendido mucho y he podido conocer la administración por dentro", apunta, aunque lamenta la "mala suerte" de haber coincidido con la Ley Montoro, que "no nos ha dejado realizar las inversiones necesarias". A pesar de ello, se va muy satisfecho por las obras realizadas, entre las que cita la ampliación de la depuradora, la recuperación de las murallas o la creación de dos parques infantiles, entre otros proyectos.

No descarta regresar a la política más adelante porque, "como decía Andrés Ferret, si tú no haces la política la política te hace a ti".

Otro ejemplo de veteranía política es Mateu Puigròs, alcalde de Sant Llorenç, aunque en su caso todavía no se despide y seguirá cuatro años más como primer regidor. Es alcalde desde 1995. Casi un cuarto de siglo al frente de un consistorio en el que ya estaba como concejal desde las segundas elecciones democráticas, después del franquismo, en 1982. Todos estos años ha ostentado la vara representando al Grup Independent de Son Carrió (GISCa).

Puigròs no tiene duda alguna al referirse a la torrentada del pasado octubre como "lo peor que he vivido como alcalde con diferencia. Eso sí que fue terrible". "Y en cuanto a lo más feliz, hay una serie de momentos relacionados con obras o proyectos culturales que ya quedarán para toda la vida como por ejemplo el auditorio de Sa Màniga, el Espai 36 o el Centro de Día de Son Carrió".

En cuanto a los consejos que Puigròs daría "desde la experiencia" a los nuevos alcaldes que entran ahora en juego "sería que implantaran la cultura del consenso entre todos los grupos; sobre todo los pueblos no pueden entenderse como dos bandos, uno de buenos y otro de malos, porque al final nadie tiene la razón absoluta".



Juventud y veteranía



Los consejos que lanza Puigròs podrían ser escuchados por Llorenç Perelló, flamante alcalde de Alaró que destaca por su juventud. A sus 26 años, el político del PP es el alcalde más joven de Mallorca, pero esto no significa que sea un novato, ya que ejerció de regidor del gobierno municipal entre 2011 y de edil en la oposición entre 2011 y 2015. "Si hubiese empezado de cero no tendría estos resultados electorales", dice en referencia a su histórica mayoría absoluta.

Asegura que su juventud "es algo que se valora más desde fuera de Alaró que en el pueblo, porque aquí todos me conocen" por su recorrido en el Ayuntamiento, algo que le ha ayudado a "adquirir experiencia" cuando estaba en el equipo de gobierno y también a completar su formación jurídica durante sus años en la oposición. Perelló es lingüista y jurista y no da por cerrada su etapa formativa. "Tengo intención de hacer el doctorado en Derecho administrativo o Constitucional", subraya.

El alcalde de Alaró reivindica el papel de los jóvenes en la política, ya que "deben reclamar el peso que tienen en la sociedad".