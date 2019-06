Alaró: Llorenç Perelló se convierte en el alcalde más joven de Baleares

Desde ayer Llorenç Perelló, con tan solo 26 años, se convirtió en el alcalde de Alaró y el más joven de las Illes Balears. Es concejal de Alaró desde 2011 y ha tenido responsabilidades de gobierno y de oposición. El popular ha tomado el relevo de Guillem Balboa, de quién recibió la vara. Balboa ha sido alcalde durante dos años de gobierno, en virtud del acuerdo que Més y PSOE alcanzaron en la anterior legislatura. Tras una mayoría histórica, Perelló ha entrado en el Ayuntamiento con ocho concejales.

Perelló fue investido en la sala de plenos del Ayuntamiento acompañado de vecinos, familiares y amigos así como también políticos como Nuria Riera, diputada del Partido Popular, y Jeroni Salom, miembro del Consell de Mallorca, que le quisieron arropar en esta nueva etapa. Tras la investidura, Perelló hizo un discurso basado en varios conceptos de los cuales destacan: "gracias y compromiso".

"Compromiso y tozudez son las palabras que mejor me definen, ya que si me comprometo en algo, no paro hasta conseguirlo y Alaró es mi obsesión y mi prioridad", dijo. También quiso nombrar el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, "norma de autogobierno de nuestra tierra", según lo definió.

El discurso finalizó citando una estrofa de la canción del grupo catalán Txarango, Obriu les portes. Perelló declaró: "Me siento orgulloso de ser el alcalde de mi pueblo. Ahora hay que demostrar la capacidad de trabajo y diálogo".