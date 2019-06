Los socialistas de Inca prefieren pactar sólo con los ecosoberanistas

Virgilio Moreno exige "fidelidad" a sus futuros socios de gobierno en el ayuntamiento de Inca. Ayer llevó a cabo una ronda de entrevistas con sus actuales aliados políticos –Més, Independents d'Inca y El Pi– de las que el propio moreno manifestó que había una gran sintonía con Més; buena predisposición por parte de El Pi y que veía muy lejos la postura de Independents d'Inca, casi dejando claro que Indi no formará parte del futuro equipo de gobierno.

Otras fuentes muy próximas detallaron además que Moreno había indicado su intención preferencial de pactar con Més. Ese pacto supondría que ya tendría la mayoría absoluta al sumar los nueve ediles socialistas y los dos de Més. Afirmaron que el actual alcalde había mostrado sus preferencias por el pacto con los ecosoberanistas o en su defecto gobernar con mayoría simple.

Moción de censura



Moreno manifestó ayer a Diario de Mallorca que se había enterado por la información publicada por este rotativo de las negociaciones entre populares y sus socios de gobierno para una posible moción de censura en 2017. En esa ocasión fue una propuesta del PP que El Pi e Indi no llegaron a valorar, según indican sus portavoces, aunque si sopesaron la opción de romper el pacto a causa de las dificultades que ponían PSOE y Més para la construcción de la Ronda Nord.

Aunque el alcalde Moreno dijo ayer que se había enterado por la prensa, precisó que tenía constancia que en esos momentos "no valoraron la propuesta porque no les bastaban los votos. Sé que alguno de los concejales no estaba a favor", dijo. Sin embargo, ayer transcendió desde la agrupación local de El Pi que el PSOE había ofrecido varias veces la militancia a la concejal regionalista Antonia Triguero, e incluso el número seis en las listas electorales socialistas de los pasados comicios.

Gori Ferrà,portavoz de El Pi no quiso ayer hacer manifestaciones al respecto indicando tan solo: "Mañana [por hoy] se reunirá la junta local del partido para debatir la situación y decidir si nos integramos en un nuevo pacto de gobierno". El edil reconoció haber mantenido una reunión con Moreno pero declinó "hacer comentarios antes de haber hablado con la junta local".

El pacto



Los resultados electorales en Inca dieron como vencedor al PSOE que ha obtenido nueve de los veintiún concejales del consistorio. En la actualidad gobierna con siete y el apoyo de Més (tres ediles); Indi (tres ediles) y El Pi (dos ediles). Los tres socios de gobierno han bajado en las elecciones y han perdido un concejal respectivamente. Eso otorga una posición dominante a los socialistas de cara a las negociaciones para reeditar el pacto, que todo indica que no será igual.