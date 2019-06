El PP sigue sin designar al nuevo portavoz del equipo de gobierno

El PP de Palma continúa sin saber quién ostentará la portavocía de su grupo municipal en Cort después de que el próximo sábado, día quince, se proceda a la constitución del nuevo consistorio y a la elección del alcalde.

Tras el anuncio del que fuera cabeza de lista de la formación conservadora, Mateo Isern, de que no va a recoger el acta de concejal se abrió una nueva crisis en el seno del partido conservador puesto que el número dos de la candidatura, Julio Martínez, había manifestado su deseo de no abandonar su trabajo en el banco, renunciando de esta forma a la dedicación exclusiva que le correspondería como portavoz municipal. Lo anterior no fue aceptado por la junta territorial de Palma cuya dirección acordó el miércoles de la semana pasada que el portavoz debía tener dedicación exclusiva.

La presidenta, Marga Durán, se comprometió a hablar con todos los concejales electos antes de tomar una decisión definitiva.