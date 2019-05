Ausencias y críticas de socios del Pacte per Inca en el último pleno de la legislatura

El Pi no asistió y los independientes criticaron algunas acciones de gobierno en la última sesión plenaria de esta legislatura en Inca. La puesta en escena del máximo órgano de gobierno tras las elecciones, y en un nuevo escenario donde el concurso de los independientes y El Pi ya no es necesario para el PSOE, puso en evidencia el sentimiento de los actuales socios de gobierno de que no se va a dar un nuevo pacto con tantos partidos.

En los corrillos se dejaba sentir perfectamente como algunos socios se ven fuera ya de un nuevo ejecutivo que a todas luces se presume bicolor, entre el PSOE y Més. Los dos suman la mayoría necesaria y no harían falta socios díscolos como los Independientes o El Pi.

Y es que tras los comicios han comenzado a trascender algunas situaciones vividas durante esta legislatura que evidencian unas relaciones, a veces muy tensas, de los socialistas con los mencionados socios de gobierno. El PP estuvo planteando una moción de censura en el verano de 2017 a los independientes y a El Pi.



La Ronda Nord

Fuentes muy próximas y fidedignas reconocieron ayer los contactos de los populares en unos momentos muy tensos en el pacto, pues tanto independientes como regionalistas imponían una consulta popular a PSOE y Més sobre la Ronda Nord. No obstante, los mencionados miembros de la coalición no quisieron aceptar la propuesta por lealtad al acuerdo, si bien estuvieron estudiando seriamente dimitir y pasar a la oposición.

Desde ese momento El Pi decidió establecer una línea roja en la Ronda Nord y ya anunció que no pactaría con quien estuviera en contra de la vía de circunvalación. La respuesta socialista al envite ha sido establecer dos líneas rojas, que son un claro reto a sus aún socios de gobierno. No cederá las áreas de Deportes ni de Servicios. La primera está actualmente en manos de Independents d'Inca, y la segunda en manos de El Pi.

Gori Ferrà, portavoz de El Pi disculpó ayer su ausencia del pleno manifestando que la ejecutiva de su partido se reunía a la misma hora.

Àngel Garcia, portavoz de Indpendents d'Inca (Indi), manifestó en el punto donde se aprobaban las bases para las ayudas al plan de fachadas que estaba disconforme con el criterio de adjudicación. Dichas subvenciones se otorgarán por orden de registro. Es decir, la prioridad será para quienes hayan presentado la solicitud primero.



Equidad

Garcia dijo que no le parecía el método más ecuánime pues "si hay un plazo de presentación, lo lógico es que luego las ayudas se distribuyan entre los peticionarios estableciendo criterios técnicos". El alcalde, Virgilio Moreno, no quiso enmendar la propuesta e hizo hablar al Interventor quien dijo que "es para dar seguridad a los peticionarios". Garcia contestó que "precisamente ese método lo que creará es inseguridad", pero se votó tan cual se presentaba ante lo que los independientes optaron por abstenerse.