Joan Xamena deja la política 'felanitxera' por los malos resultados del Bloc

El exalcalde y líder del Bloc per Felanitx, Joan Xamena, lo deja. Los malos resultados en las pasadas elecciones, donde la formación de izquierdas pasó de los cinco concejales de 2015 a solamente tres, ha hecho que decida no recoger el acta de concejal.

"Me siendo responsable, como cabeza de lista, de la pérdida de votos. En ningún momento, ningún miembro del Bloc por Felanitx me ha pedido la dimisión. Ha sido una decisión personal muy meditada", explica Xamena.

"Me siento orgulloso de los ocho años que he dedicado a la política felanitxera y me siento orgulloso de haber conseguido muchos logros por Felanitx como la reapertura del Hospici, la expropiación del Sindicat, la construcción de los dos primeros aparcamientos, la Vía Verde de Portocolom, el empedrado del Castellet, la aprobación definitiva del Plan Especial del Centro... y tantas cosas más".

Sobre las consecuencia que su renuncia podría tener en el futuro pacto de centroizquierdas con El Pi y PSOE en Felanitx, para Xamena "esta renuncia, en ningún momento, dificultará la posible reedición del pacto, todo lo contrario. Además, esto facilitará una renovación generacional dentro del partido, que creo que es necesaria". "Sólo me queda dar las gracias a todas las personas, amigos y sobre todo familiares que me han apoyado y me han ayudado todos estos años".