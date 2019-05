El PSOE recupera la alcaldía de Ibiza tras revisarse el recuento

El PSOE recuperó ayer, inesperadamente, la vara de mando en el Ayuntamiento de Eivissa gracias al recuento oficial y definitivo de las actas electorales de los comicios del domingo, que confirmó las sospechas de los socialistas: el Ministerio del Interior había asignado a Proposta per Eivissa 993 papeletas que en realidad correspondían al PSOE.

De resultas de esta rectificación, el PSOE pasa a ser la fuerza más votada al pasar de los seis concejales inicialmente asignados a nueve (gana tres), lo que, unidos a los dos ediles que ha obtenido Podemos, permitirá a Rafa Ruiz formar equipo de gobierno.

El recuento realizado ayer en la Junta Electoral de Zona para verificar (como se hace siempre) las actas de todas y cada una de las mesas de las Pitiüses permitió comprobar las discrepancias existentes entre los datos enviados telemáticamente por los presidentes de mesa y los que figuran en las actas. Como consecuencia, el PP sumó un concejal más, y tendrá ocho. Css y Unidas Podemos tendrán dos cada uno, y se quedan sin representación Proposta per Eivissa (PxE), que inicialmente iba a tener dos, Vox (se le asignó uno) y Ara Eivissa, también con uno originalmente.

Nada más concluir el recuento en la Junta Electoral, los representantes legales y políticos del PP acataron el resultado y anunciaron que los dan por definitivos, renunciando a cualquier impugnación. El candidato y presidente de este partido, José Vicente Marí Bosó, presente en la sala del juzgado donde se efectuó el recuento, dijo que ejercerá "una oposición constructiva" y felicitó a Ruiz por el nuevo resultado.

Inmediatamente, se desató la euforia entre los socialistas. La secretaria de Organización y senadora Patricia Abascal se declaraba "felicísima" ante los medios de comunicación. Acto seguido, los principales cargos socialistas de la isla se dirigieron a la sede del partido para celebrar el inesperado giro que han dado los acontecimientos. Rafa Ruiz, que permanecía ilocalizable desde hacía dos días, estalló en muestras de alegría, rodeado de los suyos. "Sentíamos el apoyo de la gente de la calle y no entendíamos nada", manifestó, y recordó lo inverosímil del abultado resultado de Proposta per Eivissa, por delante de otras formaciones de implantación nacional. "Evidentemente, los datos no cuadraban, era muy incomprensible", señaló.

Ante los errores producidos en la transmisión de datos vía telemática tanto en Eivissa como en otros lugares de España, Ruiz dijo que "las fuentes oficiales son las actas". "El papel y el bolígrafo van incluso mejor que las máquinas, ya que mientras que el traspaso del papel a las máquinas falló [en referencia al volcado de datos en la app de Interior], las actas eran copia del original".