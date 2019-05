Hila no descarta gobernar en minoría si las exigencias de Més y Podemos son "excesivas"

No es el escenario que contempla la dirección del PSIB-PSOE palmesana, ya que se mantiene que lo mejor para la ciudad es la reedición del pacto de progreso con el reparto de áreas entre los tres grupos de izquierdas: PSOE, Més y Podemos. No obstante, en el caso de que las exigencias de los actuales y futuros posibles socios sean "excesivas, inasumibles o poco razonables" no descartan la posibilidad de asumir el gobierno municipal en minoría sin contar con ningún concejal de Més ni de Podemos o solo con uno de estos dos grupos.

Las primeras declaraciones del alcalde en funciones y número de la candidatura de Més, Antoni Noguera, el pasado domingo tras los malos resultados electorales conseguidos por su partido en el sentido de que los tres concejales obtenidos "no serán gratuitios", dispararon las alarmas entre los socilistas, ya que, tal como dijeron en campaña, no están dispuestos a renunciar a la alcaldía. Las declaraciones de Noguera del lunes, en el sentido de que, con los resultados a la vista, no podía reclamar ostentar la vara de mando, fueron recibidas con alivio.

El gobierno en minoría en Cort se considera posible ya que, en el caso de que antes del próximo día 15 de junio, no se ha llegado a un acuerdo y cada partido vota a su candidato, queda automáticamente proclamado alcalde el número uno de la lista más votada, que en este caso es el socialista José Hila. La suma de los tres partidos de derechas no da para alcanzar los quince concejales que dan la mayoría absoluta y se consiera inverosímil que Més o Podemos sumen el voto al bloque conservador.

Por el momento, la reedición del pacto de izquierdas está pendiente del inicio de las negociaciones entre el PSOE, Més y Podemos. Se da por hecho que, además de la alcaldía, los socialistas asumirán más concejalías . No se descarta que se reclame la gestión de Emaya, empresa pública no gestionada por los socialistas desde el último mandato de Ramón Aguiló, y que también se quiera Infraestructuras.