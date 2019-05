El Pi abre con el PSOE una ronda de contactos con los partidos de Sóller

El Pi, pieza clave para la futura gobernabilidad del ayuntamiento de Sóller, ha iniciado una ronda de contactos con los diferentes partidos que el domingo obtuvieron representación en el consistorio solleric y el primero en reunirse fue con el PSOE.

Jaume Bestard señaló que su formación se reunirá con todas las fuerzas políticas municipales aunque reconoció que hasta la fecha no tiene agendada ningún encuentro ni con el PP, ni Cs, ni con Més. Con quien si mantuvo ya un "primer contacto" fue con Jaume Mateu, el líder de los socialistas sollerics con quien se sentaron "para analizar la nueva situación". Bestard confía hacer lo mismo con los demás partidos, aunque afirmó que cualquier decisión que tome saldrá del comité local de El Pi. El concejal regionalista ha adquirido esta legislatura un papel protagonista, ya que puede hacer tumbar la balanza hacia un gobierno hacia la derecha o la izquierda. En este sentido, no quiso postularse y agregó que su formación analizará todos los programas presentados por los demás partidos "con el fin de determinar qué puntos en común tienen con el nuestro". El edil reconoció que "la cosa está liada" por lo que "El Pi escuchará a todos los partidos e intentaremos consensuar un programa de gobierno". El concejal no pudo precisar hacia qué lado se tumbará "porque todavía es pronto, estamos a la expectativa" y recordó que la decisión final la tomará el comité local. Por su parte, desde el PP señalaron su voluntad de iniciar una ronda de contactos con El Pi, algo que se producirá en los próximos días.