Mateo Isern renuncia a liderar la oposición en Palma

Mateo Isern renuncia a recoger el acta de concejal en el Ayuntamiento de Palma y liderar la oposición en Cort, donde el PP quedó como la segunda fuerza, tras la pérdida de concejales de 9 a 6 el pasado domingo. El partido se enfrenta a una difícil situación, ya que ninguno de los concejales de la lista quiere asumir por ahora la dedicación exclusiva a las tareas municipales debido a sus compromisos profesionales.

Según ha podido saber este diario, Isern ya ha tomado la decisión y el anuncio oficial se hará esta tarde en la junta territorial del PP. El ex alcalde de Palma ha previsto también ofrecer una rueda de prensa a las cinco de la tarde.

Los conservadores deberán buscar un relevo para liderar la oposición en Palma. El propio Mateo Isern explicará las razones de su marcha a la opinión pública ya que tiene previsto ofrecer una rueda de prensa tras la reunión de la formación.

El anuncio de Isern ha sido calificado como una auténtica "canallada" por parte de un amplio sector del partido que ya fue reticente a la sustitución de Margalida Durán por el ahora dimisionario al frente de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Palma. Este sector, ante las reticencias por su nombramiento como candidato, recuerda que les aseguró que continuaría al frente del grupo municipal los cuatro años "pase lo que pase".

El pasado domingo, tras haber cosechado los peores resultados de la historia de la democracia en Palma por parte del PP, Isern insistió en que se pondría al frente de la oposición en Cort, afirmación que a penas ha durado 48 horas.

Le afean tambíen su escasa implicación en la campaña electoral hasta el punto de que afirman que llegó a manifestar en una de las reuniones del equipo de campaña que no hacía falta diseñar estrategias alambicadas porque "a mí me conoce todo el mundo y no hace falta hacer campaña",

(Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del periódico encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. Los lectores que compartan esta noticia en redes sociales, tanto a través de nuestra página de Facebook como de Twitter, verán cómo en el interior del enlace se van modificando tanto el titular como los subtítulos y el texto principal).