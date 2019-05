La junta del PSOE decidirá si pide la alcaldía de Manacor

La próxima asamblea de la junta local del PSIB-PSOE de Manacor decidirá si los socialistas van a pedir años de alcaldía como parte de las negociaciones para formar un equipo de gobierno de izquierdas, junto con la fuerza más votada, Més-Esquerra, y el concejal de Podemos, Carles Grimalt.

Así lo especifica la responsable local del partido, Núria Hinojosa, quien ha hecho una valoración de los resultados de las elecciones del domingo en clave socialista: "Es verdad que esperábamos incluso poder conseguir el quinto concejal, pero también es igual de cierto que por primera vez en mucho tiempo hemos sobrepasado la barrera de los tres". "Ahora pediremos lo razonable y coherente. Hemos subido un edil y también aumentado en votos, pero creo que antes que hablar de si queremos la alcaldía, hay que hablar de programas, de las personas y de cómo podemos llevarlo a cabo".

Es la primera vez también en décadas que los socialistas podrán conformar equipo de con otros partidos íntegramente de izquierdas sin partidos de centro de por medio, ni extrañas amalgamas postelectorales. Así, Hinojosa da por hecho la repetición del pacto, ahora en mayoría. "Los progresistas gobernaremos Manacor. Esta vez El Pi ha pagado los platos rotos de la anterior moción de censura. Este domingo el pueblo soberano ha hablado y les ha dicho que no les gustó que eligieran pan para hoy y hambre para mañana". En cuanto a los resultados del PP (que seguirá con concejales), la socialista cree que no se ha desgastado más porque "tiene un electorado fiel". "Ahora demostraremos que sabemos trabajar duro para resolver los problemas históricos de Manacor".

El tercer actor en este pacto en ciernes es el podemita Carles Grimalt, quien apunta a que "será la primera vez que como coalición concurríamos a las elecciones, y un concejal no es un mal resultado, teniendo en cuenta que será clave para formar de nuevo un pacto progresista, de cambio y transformador", por lo que no contempla la posible aritmética que también conformarían PP, El Pi, AIPC y ellos mismos.

"Negociaremos de manera programática y sin pedir la silla, porque entendemos que lo importante es que la fórmula salga bien y funcione. Yo por mi parte seguiré 'pelando patatas' para poder darle la vuelta a la tortilla que no pudimos cocinar hace cuatro años a consecuencia de la moción de censura", recuerda con humor, "añadiendo ingredientes y tratando que no me den una ceba".