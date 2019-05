La Junta Electoral confirma que el PSOE se queda la alcaldía de Ibiza

La Junta Electoral acaba de confirmar que el PSOE fue la lista más votada en Ibiza ciudad el pasado domingo al concederle los 1.099 votos que estaban pendientes de analizar tras detectarse un error en la comunicación de los datos al Ministerio del Interior. El PSOE fue el partido más votado en la capital, cuando los datos facilitados al final de la jornada electoral daban la victoria al PP de José Vicente Marí Bosó.

De hecho, los representantes del PP en la reunión de la Junta Electoral han firmado el acta que certifica la victoria de la lista encabezada por el todavía alcalde, el socialista Rafa Ruiz.

En una sesión que todavía continúa en el edificio del Cetis de la ciudad, donde están instaladas parte de las dependencias judiciales tras el incendio de la antigua sede, la Junta Electoral ya ha analizado 44 de las 53 mesas habilitadas el pasado domingo en la ciudad.

Según relataron este martes fuentes del PSIB, el partido había solicitado las actas de las distintas mesas para revisar el recuento, percatándose de que en algunas no coincidía el registro manual con los datos volcados posteriormente.

La incidencia, "no intencionada" según el PSIB, no afectaría sólo a los socialistas y al PP, sino al resto de formaciones. Desde el PSOE de Ibiza explicaron también que les corresponderían casi 1.100 votos más contabilizados para Proposta per Eivissa.



Mesas conflictivas

Las mesas conflictivas, a juicio del PSOE, son dos de la Escuela de Turismo, tres del colegio Can Misses, dos de Can Ventosa y cuatro del colegio Cas Serres. En todas ellas, Proposta per Eivissa superó al PSOE e, incluso, en ocho fue la formación más votada. Los resultados en esas urnas llaman poderosamente la atención, pues la candidatura de Rafa Ruiz, que en cada mesa de toda la ciudad recoge votos por decenas, apenas cosecha votos: siete en una, seis en tres, cuatro en otra...

Se da el caso contrario con PxE: en la mayoría de las mesas de Vila no pasa de la decena de votos, pero en esas 11 en litigio llega a superar el centenar en cinco. Una fuente socialista asegura que, al comprobar los datos, se percataron de esas sorprendentes cifras y procedieron a cotejarlas con las actas oficiales de cada mesa, momento en el que, aseguran, comprobaron el error.

En total, PxE habría recibido 1.099 votos que, en realidad, corresponderían a la candidatura de Rafa Ruiz; y al PSOE sólo se le habrían adjudicado 104 papeletas en esas 11 mesas. La diferencia, 995 votos, es vital para los socialistas, pues supondrían un vuelco en la distribución de escaños.

Así, el PSOE pasaría de seis a nueve ediles; el PP sumaría uno, de manera que tendría ocho; y Ciudadanos y Unidas Podemos mantendrían los dos obtenidos. Pero PxE perdería sus dos concejales, Vox uno y Ara, otro. PSOE y Unidas Podemos tendrían, de esa manera, la llave del Consistorio, pues sumarían 11 ediles, la mayoría.