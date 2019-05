Mateo Isern atribuye su renuncia a "una decisión conjunta con el partido"

Mateo Isern ha atribuido esta tarde su renuncia al acta de concejal del Ayuntamiento de Palma y a liderar al grupo municipal en la oposición a "una decisión conjunta con el partido", en la que, según ha manifeatado esta tarde en rueda de prensa, han participado el presidente regional, Gabriel Company, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Según esta versión, Isern se habría comprometido "cuatro años con el partido" con el objetivo de recuperar la alcaldía, lo que no se ha producido. En estas condiciones, aseguró que había comunicado tanto a Company como a Egea su intención de no ser candidato nuevamente dentro de cuatro años, por lo que se ha considerado oportuno que renuncie al acta de concejal con el fin de preparar a una persona con posibilidades de ganar dentro de cuatro años.

Tal como manifestó en la noche electoral, reiteró que los resultados no han sido buenos y por ello, se siente "directamente responsable" de no haber podido recuperar la alcaldía, "reto" que había asumido con el presidente Biel Company, cuando hace seis meses aceptó encabezar la lista de Cort.

Tras dar las gracias al presidente regional, a la presidenta de Palma, Margalida Durán, a los presidentes de las juntas territoriales y a todas las personas que se implicaron en la campaña, negó que hubiera otras razones más que la expuesta para su renuncia. Negó asimismo las acusaciones de que no se había implicado en la campaña electoral alegando que "he hecho todo lo que estaba en mis manos para recuperar la alcaldía y he acudido a todos los actos que me han organizado". Ha indicado asimismo que "desde hace seis meses he estado completamente implicado" en la campaña.