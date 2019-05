Elecciones en Palma por barrios: El PSOE arrasa en el Eixample y la periferia de la ciudad a costa del PP

El PSIB-PSOE arrasó el pasado domingo en el Eixample de la ciudad y en las barriadas periféricas siendo el partido más votado en 55 de las 78 zonas estadísticas de la ciudad. Los socialistas continúan con estos resultados la recuperación del voto en las barriadas iniciada en los pasados comicios, cuando consiguieron ser el partido más votado en 18.

El batacazo sufrido por el PP en los pasados comicios tiene su plasmación en la distribución del voto por barrios, ya que los conservadores solo consiguieron ser el partido más votado en 19 zonas estadísticas frente a las 55 en las que ganaron hace cuatro años, pese a que finalmente no consiguieron el gobierno municipal tras el pacto de gobernabilidad suscrito entre el PSOE, Més y Podemos. Ciudadanos solo consiguió ser la fuerza más votada en Jaume III, al igual que Vox, que ganó en sa Calatrava.

El retroceso de Més se plasmó en la pérdida de seis de los siete barrios en los que ganó hace cuatro años, conservando ahora solo Sant Jordi, feudo tradicional de los ecosoberistas. Som Palma, la marca blanca que Podemos presentó en los pasados comicios locales en Palma no consiguió ser la fuerza más votada en ningún barrio y, en esta ocasión, y presentándose como Unidas Podemos también se quedó sin ninguno.

El bloque de izquierdas: El PSIB-PSOE es la fuerza más votada en 73 barriadas

Si solo se tienen en cuenta los resultados obtenidos por los partidos del bloque de izquierdas, integrado por el PSIB-PSOE, Més y Unidas Podemos, los socialistas han conseguido ser el partido más votado en 73 de las 78 barriadas, el partido de Pablo Iglesias en ninguna y Més lidera la izquierda en tres: Jaume III, la Missió y Sant Jordi, única barriada en la que los ecosoberanistas han conseguido ser la formación mayoritaria. Si bien la mayoría del voto socialista se concentra en las zonas del Eixample de la ciudad y en las barriadas periféricas, la lista encabezada por el socialista Hila ha conseguido ser la más votada en Cort y Sindicat, antes de Més.

Bloque de derechas: El PP sigue liderando a los partidos conservadores

El partido conservador sigue liderando el voto de derechas en la mayoría de las barridas de la ciudad, si solo se tienen en cuenta los sufragios obtenidos por el PP, Ciudadanos y Vox. En concreto, el PP fue la formación conservadora más votada en 65 barriadas, mientras que Ciudadanos aglutinó el voto de derechas en cinco: Jaume III, Son Peretó, Son Ximelis, Rafal Vell y Can Capes. Por su parte, Vox consiguió ser el más votado del grupo conservador en seis zonas estadísticas: Monti-Sion, Rafal Nou, Son Fortesa Nord, Els Hostalets, l'Arenal y el Pil.larí. En todas ellas, excepto en Monti-Sion en la que el partido de Fulgencio Coll fue el más votado, ganó el PSOE.

Concentración: Zonas con más del 40% del voto a un solo partido

Los resultados del pasado domingo han supuesto también que en determinadas barriadas se haya concentrado el voto a un partido por encima del 40%. Lo anterior ha ocurrido en Son Roca, barriada en la que el PSOE consiguió un 43,82% de los sufragios, el la Indiotería Urbana, con un 40,42% del voto que fue a parar al PSOE y Son Gotleu, con un 43,5% de las papeletas encabezadas por el socialista José Hila. Con porcentajes para los socialistas que oscilan entre el 30% y el 40%, se sitúan las barriadas de Son Serra-la Vileta, Son Oliva, Mare de Déu de Lluc, Son Cladera, Rafal Nou, el Vivero, Rafal Vell, Son Fortesa Nord, La Soledat Nort, Estadi Balear, Nou Llevant y la Soledat Sud. Por último, los socialistas han obtenido entre el 20% y el 30%, en las barriadas de Sant Agustí, Cala Major, la Bonanova, El Terreno, Son Espanyolet, Son Dureta, Santa Catalina y Son Flor. Ninguno de los otros partidos ha concentrado tanto el voto en alguna de las barriadas palmesanas. Solo Ciudadanos ha conseguido un 26,90% de los sufragios en Jaume III, la única zona estadística en la que el partido naranja ha conseguido ser mayoritario.

Pueblos: Los conservadores pierden los núcleos de población aislados

Otra de las consecuencias de la pasada convocatoria electoral se centra en el cambio de correlación de fuerzas en los denominados pueblos de Palma o núcleos de población aislados. El PP en 2015 fue el partido más votado en todos excepto en Sant Jordi, en el que Més conservó y conserva su hegemonía. No obstante, el pasado domingo los socialistas consiguieron ser la fuerza más votada en Establiments, el Secar de la Real, Son Sardina, el Molinar, Son Ferriol y sa Casa Blanca. Los populares conservan s'Aranjassa, que en esta ocasión no les ha sido arrebatada por Vox, como así ocurrió en los pasados comicios generales, aunque por escasos votos.

El caso de Vox: El partido de Abascal, segunda fuerza en siete barrios

Si bien el partido de Santiago Abascal solo ha conseguido ser el más votado en Monti-Sion, es la segunda formación política en doce barriadas, siete de las en las que ha ganado en PP y cinco en las que la formación más votada ha sido el PSOE. Lo primero ha ocurrido en el Puig de Sant Pere, el Born, Sant Jaume, Sant Nicolau, Portopí, Son Armadams y s'Aranjassa, mientras que el segundo se ha dado en Cala Major, sa Indioteria. En les Meravelles Vox se sitúa también por detrás del PP, aunque solo a un voto del PSOE.

Unidas Podemos: No consigue superar a los socialistas en ningún barrio

El claro retroceso de Unidas Posemos se refleja en que no ha conseguido ser el partido más votado en ninguna barriada de la ciudad y no ha superado tampoco al PSOE en ninguna zona estadística, algo que en 2015, cuando el partido morado se presentó bajo la denominación de Som Palma consiguió en once zonas estadísticas, entre ellas el Sindicat, el Mercat, la Missió, el Terreno, Bons Aires, el Amanecer, l'Olivera, el Molinar, les Meravelles y Sant Jordi. Como dato curioso, cabe señalar que el partido de Pablo Iglesias no ha conseguido ningún sufragio en Monti-Sion, única barriada en la que ha ganado Vox, cuando en 2015 obtuvieron 47.

Recurso: Es Jonquet, pendiente de recuento por un recurso presentado

Los datos referentes al único colegio electoral existente en la barriada de el Jonquet aún no figuran en el recuento oficial, puesto que los resultados han sido impugnados y se está a la espera de la resolución del recurso presentado por parte de la junta electoral. De todas formas, sea cual sea el resultado de este colegio, no van a influir en el general y en el reparto de concejales que, provisionalmente, da la victoria a los partidos de izquierda, que habrían obtenido la mayoría absoluta de quince ediles, con nueve para el PSOE, tres para Més per Palma y otros tres par Unidas Podemos, frente a los catorce del bloque denominado de derechas integrado por el PP, que ha obtenido seis concejales, Ciudadanos con cuatro y Vox, con otros cuatro.