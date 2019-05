Virgilio Moreno: "Voy a ofrecer la reedición del pacto pero con fidelidad"

El PSOE ha conseguido el mejor resultado de la historia de los socialistas en Inca. Con nueve concejales se ha asegurado la alcaldía y la posibilidad de elegir socio de gobierno.

P ¿Se lo esperaba?

R Sabía que subíamos en intención de voto porque era notorio lo que no sabía era cuanto. Incluso candidatos de otros partidos nos lo decía. También ha influido mucho que ha habido una gran abstención de los votantes de centroderecha.

P ¿Con quién va a pactar?

R Los electores nos dijeron claramente en 2015 que no querían una mayoría del PP y que querían un gobierno de diálogo. Ahora han repetido el mensaje diciendo muy claramente que los socialistas debemos coordinar ese pacto sin la necesidad de necesitar tantos grupos en el equipo de gobierno. Por tanto tengo claro que voy a hablar con todas las formaciones. Diálogo ante todo. Sin embargo, con quienes voy a hablar primero es con los que han estado en el pacto actual estos cuatro años.

P ¿Quiere repetirlo?

R No tengo ningún problema en reeditarlo si llegamos a un acuerdo. Pero quiero una estabilidad, compromiso y fidelidad, lo que no significa discrepar. Yo lo que quiero es pactar una línea de trabajo y continuarla cuatro años. Lo que quiero ahora mismo es hablar con todos, ver si es posible llegar a un pacto de investidura y después discutir la gobernabilidad de cuatro años, que bien puede ser también con pactos puntuales.

P ¿Va a pesar en esas conversaciones el número de votos de los socios?Porque todos han perdido escrutinios...

R Ya he dicho que el pueblo ha hablado claro en el sentido de que nos otorga el liderazgo y con una ventaja de más de 3.000 votos sobre el PP. Voy a hablar con todos los que hemos estado gobernando hasta ahora teniendo en cuenta que nosotros ya marcamos una serie de líneas rojas antes de las elecciones. En esta ocasión no vamos a ceder Deportes ni Servicios municipales porque son áreas que no hemos llevado nunca los socialistas.

P ¿Qué es lo primero que deberá afrontar?

R Partimos de la ventaja, al revés que en 2015, que ya tenemos una estructura de gobierno montada. Evidentemente se tiene que rehacer a nivel técnico y político y lo primero es agilizar ciertos trámites a nivel interno de la casa para ser más ágiles en la acción de gobierno.

P ¿Y el principal proyecto a afrontar?

R La reforma de la plaza Mallorca. Hoy mismo se reúne la mesa de contratación para llevar adelante este proyecto tan importante para la ciudad.