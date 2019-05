El PP abrirá negociaciones con El Pi y Cs para formar gobierno en Sóller

El PP iniciará esta semana los primeros contactos con El Pi y Cs con el fin de explorar la creación de un pacto tripartito para dar gobernabilidad al ayuntamiento de Sóller. En los comicios del domingo, el PP cosechó siete concejales, mientras que regionalistas y liberales obtuvieron uno cada uno.

Carlos Darder, concejal electo y jefe de campaña del PP de Sóller, explicó ayer que su formación intentará llegar a un acuerdo con PI y Cs para formar un gobierno con nueve concejales. De hecho, en estas últimas horas ya se han producido algunos tímidos contactos de forma informal entre las tres formaciones, aunque para Darder "deberá primar el programa de los tres partidos y la negociación de los puntos de acuerdo".

No será hasta los próximos días cuando representantes de los tres partidos inicien los contactos de forma más oficial para negociar un posible acuerdo. Por el PP, las riendas de las negociaciones irán de la mano de Carlos Simarro y Carlos Darder. En este sentido, El Pi emitió ayer un comunicado con el que dejó la puerta abierta a la negociación, aunque también lanzó el mensaje de que "no descartamos permitir gobiernos en minoría aritmética y hacer una oposición responsable y de pueblo". Jaume Bestard, concejal electo por esta formación, no estuvo localizable, aunque su formación pidió "seriedad, altura de miras y sensatez". Quien sí lo estuvo fue Sebastià Aguiló, concejal electo de Cs, quien reiteró que su formación "no pactará con partidos nacionalistas", por lo que descartó una vía de negociación con los partidos de izquierdas.

Aguiló se mostró más partidario de intentar llegar a un acuerdo con PP y El Pi para formar un tripartito, aunque supeditó cualquier paso que pueda dar el partido naranja a los que previamente pueda dar El Pi con el PP. Cs ve con más lógica un pacto de centro-derecha y a través de un comunicado esta formación aseguró que "el pueblo ha decidido", aunque "hayamos tenido un resultado aceptable, no estamos satisfechos". Por otro lado, desde Més per Sóller, su concejal electa Laura Celià señaló que anoche su agrupación local tenía que reunirse para abordar el resultado de las elecciones y poner en sus manos si inicia negociaciones para formar un cuatripartito con El Pi, PSOE y UP.