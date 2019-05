José Hila Vargas: "Ahora dispondremos de una segunda oportunidad para que se vea el trabajo realizado"

Candidato del PSIB-PSOE a la alcaldía. El también exalcalde de la ciudad en los dos primeros años del mandato que acaba consiguió el pasado domingo encabezar la lista más votada a Cort, incrementando el número de concejales de seis a nueve, propiciando que el bloque de izquierdas sume y pueda seguir al frente del gobierno municipal.

P ¿Esperaban en Palma los resultados obtenidos?

R En realidad han sido mejores de los esperados. Obtener nueve concejales para nosotros era como un sueño. Dábamos por seguro siete, ocho ya lo considerábamos un buen resultado y el nueve ya me pareció espectacular.

P ¿Ya se ve como alcalde?

R Sí, porque doy por descontado que reeditaremos el pacto.

P ¿Exigirá mantener la alcaldía los cuatro años tal como ha reiterado en varias ocasiones en campaña?

R Yo creo que no importa exigir nada. Los resultados hablan por sí solos. Ese fue mi compromiso y el resultado ha sido tan bueno que yo creo que nadie lo pone en duda ya.

P ¿Contempla la posibilidad de un gobierno en minoría sin alguno de sus socios con funciones ejecutivas?

R En principio no. Mi objetivo será que gobernemos en coalición y con todos los concejales en el equipo de gobierno.

P ¿Qué supondrá, a su juicio, la irrupción de concejales de la extrema derecha como los de Vox en Cort?

R Pues ruido. Hacen propuestas muy radicales, y por eso son muy llamativas hoy en día, con ningún contenido para mejorar la vida de la gente, pero que sirven para generar ruido y polémica.

P ¿Pese a la subida del PSOE, aún está muy lejos de recuperar el voto perdido en los años 90 y a lo largo de la primera década de 2000. ¿Cree que estas mayorías ya no se van a recuperar nunca o va a luchar para que sí?

R Nunca en política siempre es muy complicado. Lo que sí está claro es que el sistema político español ha cambiado desde la crisis y ahora hay un multilateralismo, ya no hay bipartidismo. No obstante, y tal como se ha demostrado, vuelve a haber un partido hegemónico dentro de la izquierda, que somos nosotros, si bien esa hegemonía se diluyó en las anteriores elecciones. Creo que un buen trabajo nos tiene que llevar a ir atrayendo voto hacia el partido socialista que no hemos tenido nunca.

P ¿Cree que la confluencia entre gobierno central autonómico y local que se dará en los próximos cuatro años será beneficiosa para Palma?

R Sin duda, esta confluencia va a ser buena para Palma. No obstante, una cosa es la exigencia ya que los ciudadanos siempre te van a pedir mucho más de lo que consigas, aunque, sin duda, este hecho va a ser positivo para la ciudad.

P Se comprometió a exigir al Gobierno central la financiación para la nueva depuradora del Coll d'en Rabassa y otras infraestructuras de saneamiento de la bahía. ¿Lo mantiene e incorporará más cuestiones?

R Las infraestructuras que dependan de inversiones directas del Estado incluyen la construcción de la nueva depuradora y otras infraestructuras de saneamiento de la bahía y el tranvía. Son grandes proyectos que tenemos en el programa electoral. Además, con la Comunidad Autónoma, hablaremos de vivienda, de movilidad y de muchas otras cosas. La verdad es que en estos últimos cuatro años ha funcionado muy bien la coordinación con Francina en el Govern y ahora también tendremos a Cati en el Consell.

P Por primera vez en 20 años un pacto de progreso puede gobernar dos mandatos consecutivos, algo que no ocurría desde 2001.¿Qué cuestiones cree que deben resolverse en este ciclo de ocho años?

R Debe consolidarse un nuevo modelo de ciudad de izquierdas.

P ¿Y eso en qué se traduce?

R Pues en un modelo de movilidad sostenible, la lucha contra el cambio climático, la vivienda asequible, más servicios sociales, apostar por la educación, trabajo digno, dar continuidad a los ejes cívicos... Para mí, lo más importante de lo ocurrido el pasado domingo es que tenemos esa segunda legislatura para que se vea el trabajo realizado, porque considero que sería un desastre para la ciudad dejar el trabajo a medias, por lo que, por fin, dispondremos de otros cuatro años para acabar de desarrollar las políticas y los proyectos iniciados.

P ¿Aceptaría un cambio de sillas en Cort para que Més o Podemos entrara en el Gobierno de Armengol o de Cladera?

R El Ayuntamiento no puede servir para intercambiar sillas con nadie. Cada institución tiene su importancia y se deben plasmar los resultados electorales obtenidos en cada una. Si le soy sincero, creo que nadie se va a atrever a hacer esta propuesta que usted menciona.

P ¿Cómo planteará a los demás partidos la negociación para la reedición del pacto?

R Voy a iniciar esta misma semana una ronda de contactos para acordar un programa y después el equipo de gobierno, como hicimos hace cuatro años.

P ¿Ha tenido ya contactos con sus socios?

R Hablamos durante la noche electoral, Alberto, Toni y yo, y la verdad es que estábamos contentos los tres por tener esa oportunidad de gobernar una segunda legislatura y poder reeditar el pacto de izquierdas.

P ¿Y cuándo se iniciarán estos contactos?

R Imagino que esta misma semana. La verdad es que ahora nos vemos casi cada día, no es lo mismo que hace cuatro años, cuando apenas nos conocíamos.

P ¿Van a retransmitir las negociaciones en directo como exigía Podemos hace cuatro años?

R Creo que hay que hacer un pacto y ya está. Debemos ponernos de acuerdo lo más rápido posible y ponernos a trabajar. La suerte que tenemos es que nos hemos ido conociendo en estos cuatro años, lo que creo que facilitará mucho las cosas.