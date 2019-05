Ciudadanos, que tiene la llave en Sineu, no descarta un posible pacto con la izquierda

Las elecciones municipales de Sineu fueron ganadas de forma clara por el PP, que sumó unos 300 votos más que en 2015 y pasó de tres a cinco regidores, pero el otro gran triunfador de la jornada fue Pere Joan Jaume, el candidato de Ciudadanos, que logró entrar en el pleno con la llave de la gobernabilidad bajo el brazo.

Juame no aclaró ayer si apoyará al PP o bien a la izquierda representada por Gent per Sineu, que perdió un edil en el pleno a pesar de mejorar los resultados, y el PSOE, que también logró representación. "Yo soy de centro y tanto puedo ir hacia la derecha como hacia la izquierda, son los otros partidos los que deben mover ficha", señaló. Jaume recordó su traumática salida del PP hace cuatro años, pero aseguró que el pacto se firmará "en base al programa" y no en función de las relaciones personales.

Por su parte, Tomeu Mulet, del PP, también expresó ayer su satisfacción por los resultados. "Dejaremos pasar unos días y después ya contactaremos con Ciudadanos", con cuyo representante "tenemos buenas relaciones", apuntó el candidato popular.