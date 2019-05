Antoni Noguera Ortega: "Debemos ser humildes y, con estos resultados, no reivindicaré la alcaldía"

Alcalde en funciones de Cort y concejal electo de Més per Palma. Los dos años que Noguera ha ocupado la alcaldía no han sido suficientes para mantener la vara de mando municipal, ya que tras las elecciones del pasado domingo ha perdido dos concejales.

P ¿Cómo calificaría los resultados obtenidos por su partido en el Ayuntamiento el pasado domingo?

R Tengo una sensación agridulce. Por un lado, es importante que podamos volver a reeditar el pacto de izquierdas, aunque también hay que reconocer que los resultados han sido peores que hace cuatro años.

P ¿A qué se puede atribuir esta bajada ?

R Esencialmente a la ola y la inercia de las elecciones generales con Pedro Sánchez como figura. Pese a todo ello, si bien los resultados no son buenos, también hay que reivindicar que, tras los obtenidos en 2015, son los segundos mejores que ha alcanzado el partido en Palma.

P ¿Y no puede atribuirse también a alguna causa interna o déficit de gestión?

R La verdad es que debemos y podemos hacer autocrítica en algunas cuestiones, pero creo sinceramente que la bolsa de votos perdidos por Més, al igual que Unidas Podemos, especialmente se debe al voto fugado hacia al PSOE. También hay que mencionar que buena parte del denominado voto animalista que en 2015 tuvimos, en esta ocasión no, algo en lo que tendremos que reflexionar, ya que con los votos de este colectivo podríamos haber sido la tercera fuerza de la ciudad. A partir de aquí debemos reflexionar nuevamente sobre estos resultados. Además, analizando las grandes ciudades del Estado español también ha habido un retroceso de las confluencias.

P El domingo por la noche afirmó que sus concejales no serían gratis para reeditar el pacto de progreso en Cort. ¿A qué se refería?

R Me refería a que queremos un gobierno que sea valiente y decidido y, para nosotros, hay cuestiones muy importantes a las que no renunciaremos, como por ejemplo, la limitación de los precios del alquiler. Esto para nosotros es muy importante, la Generalitat ya dictó un decreto sobre esta cuestión. La vivienda y la política de sostenibilidad serán líneas rojas para el pacto. También pondremos sobre la mesa la resolución de cuestiones internas del Ayuntamiento como la recentralización de Recursos Humanos, que al principio del mandato se desgajó en dos para que Seguridad Ciudadana tuviera su propio departamento.

P ¿Exigirá la alcaldía para mantener el pacto?

R En esta vida debemos ser humildes y los resultados han sido los que han sido y, evidentemente, la cuestión de la alcaldía es algo que nosotros no reivindicamos.

P ¿Eso quiere decir que no?

R Sí.

P ¿Qué otras cuestiones pondrá sobre la mesa para revalidar el pacto?

R Además de la limitación del precio del alquiler, que es una cuestión para nosotros muy importante; la distribución de las llegadas de cruceros a la ciudad, y espero que en esta cuestión no haya ningún problema porque Francina Armengol se expresó de forma similar hace un tiempo y, por último, la necesidad de disponer de un transporte de alta capacidad, como el trambús y el pacto por la bicicleta, además de la continuación de los proyectos surgidos a iniciativa de Més, como el del paseo Marítimo. Dicho lo anterior, ya manifesté que teníamos la intención de que la izquierda sumase y, evidentemente, la mantenemos.

P Pone como línea roja para la reedición del pacto la implantación del Trambús, cuando el PSOE se ha decantado por el tranvía.

R Reivindicamos la necesidad de un transporte de alta capacidad entre Palma, la Platja de Palma y el aeropuerto. Teniendo en cuenta la relación existente entre los gobiernos de Madrid, el de les Illes Balears y Palma, estoy seguro de que no vendrán los 260 millones para implantar el tranvía. A partir de aquí, lo que nosotros queremos es disponer de un transporte de alta capacidad lo antes posible, que consideramos como algo imprescindible para romper la dependencia actual del coche, por lo que reivindicamos que se ejecute cuanto antes mejor.

P ¿Asume que deberá renunciar a concejalías y perder poder para reeditar el pacto?

R No somos tres concejales gratuitos. Queremos que haya ambición programática que sea sinónimo de decisión colectiva y es evidente que si antes llevábamos cinco concejalías ahora tendremos la responsabilidad de tres. Eso no se le escapa a nadie. Ahora bien, nosotros somos imprescindibles para que el gobierno de izquierdas sea posible.

P ¿Cree necesario que su partido haga autocrítica?

R Es evidente que podemos analizar muchos factores que explican estos resultados, aunque insisto en que es necesario no perder de vista que, por primera vez, ha habido unas elecciones generales muy definitorias un mes antes de las municipales y autonómicas. No podemos analizar únicamente los resultados de los comicios locales y de la Comunitat Autònoma sin tener en cuenta las dinámicas estatales. Recuerde que Carmena ha perdido la alcaldía de Madrid, Ada Colau en Barcelona también, por lo que no podemos analizar estos resultados con una visión estrictamente local.

P ¿A qué atribuye que usted haya tenido más votos que su partido en el Parlament y al Consell?

R Todo suma.

P Ha sorprendido que no haya comparecido esta mañana (por ayer) con los dirigentes de su partido para analizar los resultados del domingo.

R La verdad es que a esta misma hora tenía una entrevista, que finalmente no se ha realizado.

P ¿Ha tenido ya contactos con José Hila para el futuro pacto?

R Pues el domingo por la noche le felicité, también hablé con Alberto Jarabo. Seguramente nos vamos a reunir esta misma semana, aunque la verdad es que con José nos veremos el miércoles en la comisión de gobierno.

P ¿Se mantendrá la dinámica de negociaciones del anterior pacto?

R Ahora tenemos una relación mucho más madura que hace cuatro años y sabemos lo que hay que mejorar. En todo caso estoy seguro que si el PSOE en estas cuestiones que son decisivas para nosotros,es valiente y decidido, el acuerdo se puede alcanzar fácilmente.