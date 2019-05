Noguera al PSOE: "Nuestros tres concejales no serán gratuitos"

El candidato de Més a la alcaldía de Palma, Antoni Noguera, ha admitido que los resultados cosechados en las municipales de Palma no han sido buenos pero ha puesto en valor sus tres concejales y ha advertido que hay tres asuntos con los que no transigirá: el acceso a la vivienda, la movilidad sostenible y la conciliación de la actividad turística con las personas que viven en Ciutat. "Nuestros tres concejales no son gratuitos", avisó.

?Tres asuntos que ha considerado como "líneas rojas" que no permitirá que se traspasen si se quiere contar con su apoyo.

Tras admitir que los resultados cosechados, en los que ha perdido dos de los cinco concejales obtenidos en 2015, le han dejado "un sabor agridulce", los ha atribuido a la "inercia de la pasadas elecciones generales y a Pedro Sánchez".

El candidato de Més a la alcaldía de Palma no pudo disimular el desencanto por los malos resultados obtenidos en los comicios municipales, en los que su formación ha obtenido dos concejales menos que en la pasada legilastura. Ni siquiera el hecho de que numerosos militantes se congregaran anoche en la sede de Can Alcover y le aplaudieran con fervor y le jalearan pudo animar su semblante.

Tras agradecer el trabajo realizado por los apoderados y los debates y reuniones llevadas a cabo "en muchos pueblos" de Ciutat, Noguera ha resaltado que, pese a que han bajado en número de votos, el 10,5% de los sufragios obtenidos por los econacionalistas en Palma han sido los segundos mejores resultados obtenidos nunca por su formación en Ciutat.

"Una cosa buena de estos resultados es que la izquierda suma para reeditar el pacto en la alcaldía" por primera vez en dos legislaturas consecutivas.

Tras ser preguntado si veía factible volver a compartir la alcaldía como la pasada legislatura, Noguera señaló que los resultados no lo permitían en esta ocasión pero reiteró en que su formación pondrá tres líneas rojas: la movilidad sostenible, el acceso a la vivienda y conjugar el turismo con la calidad de vida de las personas que habitan la capital palmesana.

?En los anteriores comicios municipales, la lista liderada por Antoni Noguera obtuvo un total de 23.947 votos, el 15,72% de los depositados en las urnas.

?Ese resultado le permitió consolidarse como la tercera fuerza municipal de Palma tras PP y PSOE y sumar los cinco concejales que, unidos a los de PSOE y Podemos, permitieron obtener una mayoría suficiente para gobernar en Cort los cuatro años.

?Como se recordará, el acuerdo de gobernabilidad repartió los años de gobierno municipal entre el candidato socialista José Hila, los dos primeros años de legislatura, y el candidato econacionalista que ha estado al frente de la alcaldía hasta la celebración de estos nuevos comicios.