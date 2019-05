La izquierda repetirá en Cort

El pacto de izquierdas podrá revalidarse en el Ayuntamiento de Palma pese al batacazo sufrido por Més y Podemos, que han pasado de cinco a tres concejales.

El PSOE ha aprovechado el "tirón" del partido a nivel nacional y su candidato al Ayuntamiento de Palma, José Hila, ha conseguido remontar los resultados de los pasados comicios, pasando de seis a nueve concejales, posibilitando que la suma de los partidos de izquierda mantenga la mayoría absoluta, aunque será preciso que llegue a un acuerdo de gobernabilidad con Podemos y Més.

Un compromiso que, tal como han reiterado los representantes de los tres partidos que han conformado el equipo de gobierno de Cort en los últimos cuatro años, están dispuestos a alcanzar.

La tenencia de la alcaldía en los dos últimos años del actual mandato por parte de Antoni Noguera, de Més, no ha sido capitalizada por los ecosoberanistas, que han perdido dos concejales, cinco puntos porcentuales y más de 9.000 votantes en relación a los comicios de hace cinco años. En estas condiciones, es muy problemático que Noguera esté en disposición de reclamar la alcaldía, puesto que el partido más votado de la izquierda, el PSIB-PSOE, le triplica en representación.

El cambio de candidatos y la remodelación en profundidad de la lista de Podemos no ha conseguido que el grupo morado revalide los resultados obtenidos hace cuatro años por Som Palma, la marca blanca a nivel municipal del partido de Pablo Iglesias. Alberto Jarabo ha encabezado una candidatura que ha perdido dos concejales, cuatro puntos porcentuales y más de 8.000 votos en relación al año pasado.



Peores resultados



El PP ha obtenido los peores resultados en unas elecciones municipales en toda la historia del partido conservador. Mateo Isern, que en 2011 consiguió 17 concejales para los populares, los mismos que tuvo Joan Fageda en 1991, ha conseguido en esta ocasión solo seis escaños en el pleno de Cort, tres menos que los alcanzados hace cuatro años encabezando la lista de los conservadores Margalida Durán.

Pese a estos malos resultados, reconocidos desde el primer momento por Isern, el partido conservador ha conseguido ser la fuerza más votada de entre los partidos de derecha, por delante de Ciudadanos y Vox, que en los pasados comicios generales le arrinconaron hasta el cuarto puesto.

El partido revelación de estos comicios ha sido sin duda Vox, que sin tener representación en el Ayuntamiento ha entrado con fuerza consiguiendo cuatro concejales. No obstante, el general Fulgencio Coll, cabeza de lista de este partido en Cort, manifestó en campaña electoral que consideraría "un fracaso personal" no conseguir cinco concejales en el Ayuntamiento, algo que no ha ocurrido.

Además, tal como se desprende de los resultados obtenidos, los votos del partido ultraconservador se han restado de los apoyos que tuvo en anteriores comicios el PP.



Mantenimiento de Cs



El cambio de candidatura de Ciudadanos, con la sustitución de Josep Lluís Bauzá como cabeza de cartel del partido naranja por el de Eva Pomar, al igual que los resultados al alza obtenidos por este partido tanto en los pasados comicios generales como en los celebrados ayer tanto en el Consell como en el Parlament, no ha conseguido sumar, puesto que mantiene la representación en Cort de cuatro concejales.

El Pi, una vez más, no ha alcanzado representación en Cort al no superar el 5% de los votos emitidos. Con el 99,33% de los sufragios escrutados, la lista encabezada por Josep Melià ha tenido 5.422 votos, lo que representa un 3,72% de los emitidos, un porcentaje similar al obtenido en 2015, que fue del 3,69% y de 5.616 sufragios.

Tampoco ha obtenido representación el partido animalista Pacma, ya que solo ha conseguido un 1,39% de los votos emitidos, con 2.023 sufragios. Crida Per Palma, candidatura surgida para estas elecciones locales, ha conseguido 1.439 sufragios (un 0,99% de los votos emitidos). Con 1.149 votos y el 0,79% de los votos, se ha estrenado Sumam, partido de Aina María Aguiló.