Noguera fija tres líneas rojas: vivienda, movilidad y turismo sostenible

El candidato de Més a la alcaldía de Palma, Antoni Noguera, ha admitido que los resultados cosechados en las municipales de Palma no han sido buenos pero ha puesto en valor sus tres concejales y ha advertido que hay tres asuntos con los que no transigirá: el acceso a la vivienda, la movilidad sostenible y la conciliación de la actividad turística con las personas que viven en Ciutat. Tres asuntos que ha considerado como "líneas rojas" que no permitirá que se traspasen si se quiere contar con su apoyo.

Tras admitir que los resultados cosechados, en los que ha perdido dos de los cinco concejales obtenidos en 2015, le han dejado "un sabor agridulce", los ha atribuido a la "inercia de la pasadas elecciones generales y a Pedro Sánchez", ha concluido.

