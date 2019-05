Siete partidos independientes promueven una "red municipalista" en Mallorca

El ayuntamiento de Sineu fue ayer el escenario de la presentación del manifiesto 'Construint xarxa municipalista a Mallorca", un texto firmado por siete candidaturas independientes de ámbito municipal con el objetivo de escenificar un "gesto colectivo de unidad y encuentro alrededor de una serie de elementos comunes".

Los partidos firmantes son Alternativa per Pollença, Alternativa per Artà, Gent per Sineu, Alternativa per Santa Maria, Crida per Palma, La Valldemossa que Volem y Volem Sencelles. Algunas han tenido responsabilidad de gobierno esta legislatura, como en el caso de las formaciones de Artà, Sineu, Sencelles y Valldemossa, mientras que otras como Alternativa per Pollença han estado en la oposición. Por su parte, las candidaturas de Palma y Santa Maria son de nueva creación y se presentarán por primera vez a unas elecciones. "Desde la diversidad", las distintas plataformas han identificado "una visión compartida de lo que significa hacer municipalismo en Mallorca" y que han reflejado en diez puntos que definen "el tipo de municipios que las candidaturas aspiran a construir". Municipios justos, inclusivos, igualitarios, cooperativos y respetuosos con el medio ambiente son algunos de los valores que pretenden incluir en la gestión municipal.