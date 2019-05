Mancor vivirá un cara a cara, un duelo de poder entre PP y Més

Més y PP son las dos únicas candidaturas que concurren en Mancor de la Vall. Pone fácil las cosas a los electores, pues en esta ocasión está claro que el voto es para la derecha o para la izquierda, no hay bisagras ni posibilidad de gobiernos en minoría, a no ser que se produjera un empate técnico a votos; lo cual no es descabellado atendiendo que en los últimos comicios Més se alzó con la mayoría absoluta por solo 18 votos de diferencia.

Así pues, habrá un duelo de poder entre el actual alcalde, Guillem Villalonga, y el aspirante, Josep Frontera.