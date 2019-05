El controvertido Joan Monjo, el enemigo a batir en la batalla de Santa Margalida

Tras una campaña muy crispada entre los partidos en liza, la Vila se enfrenta a unas elecciones que determinarán la continuidad entre el actual pacto PP-El Pi o bien darán la alternativa a otras opciones lideradas por la izquierda de Suma pel Canvi

Lo admirarás o lo aborrecerás, pero no restarás indiferente ante la figura de Joan Monjo, el polémico alcalde de Santa Margalida cuya gestión personalista se someterá al escrutinio de los votantes el próximo domingo. Monjo, un superviviente de la extinta UM que se mueve como pez en el agua en la trastienda de la política municipal, es el enemigo a batir por el resto de partidos que concurren a los comicios municipales, incluido el PP, su socio de gobierno durante estos cuatro años, que le ha fiado el timón del pacto municipal y suele decir amén a todas las propuestas del alcalde, por controvertidas que sean. Los populares son de la opinión que más vale tener a Monjo como socio que como adversario político, aunque sueñan con la posibilidad de gobernar sin depender de él.

Tras una campaña crispada en la que la izquierda municipal representada por Suma pel Canvi (PSOE e Independents) ha denunciado a Monjo ante la junta electoral por unos presuntos empadronamientos irregulares en fincas de su propiedad y Can Picafort Unit (CPU) le ha acusado de "boicotear" su campaña electoral, el desatado candidato de Convergència-El Pi sigue su camino, respondiendo a las acusaciones con un 'y tú más', intentando arañar votos de donde sea en el núcleo costero, feudo tradicional de CPU y donde los candidatos se juegan buena parte de su éxito o fracaso electoral. Las últimas elecciones siempre se han decidido por escasos votos de diferencia, por lo que la lucha por cada apoyo electoral convierte la campaña en una guerra de guerrillas. Sin cuartel.

La legislatura se inició con un giro inesperado de Monjo, que el mismo día de la investidura del alcalde decidió pactar con el PP y no con sus anteriores socios de Suma pel Canvi, la formación más votada en 2015. Aunque con Monjo es difícil hacer quinielas, es de suponer que si tras los resultados del domingo PP y El Pi obtienen los regidores suficientes volverán a pactar.

Tras cuatro años en el desierto de la oposición, la izquierda de Suma pel Canvi se presenta con un nuevo candidato, el joven socialista Xisco Bergas, con el objetivo de volver a ganar las elecciones y la esperanza de que al bloque PP-El Pi no le salgan las cuentas. En este caso podría buscar un acuerdo con Can Picafort Unit, con Cati Tous como alcaldable, que ya ha anunciado que no negociará con Monjo, con quien se disputa el mismo electorado costero.

Por su parte, el PP, que vuelve a confiar en el exalcalde Martí Torres como candidato, espera que su gestión a la sombra de Monjo no les pase factura en las urnas. La continuidad del actual alcalde al frente de la gestión municipal depende en gran medida de los resultados de un PP que naufragó en las generales y no las tiene todas consigo en las municipales. Además, le ha salido la competencia de Ciudadanos, con Maria Sonia Suárez como candidata, partido que en las pasadas generales consiguió más de 800 votos. El apoyo de la formación naranja en los comicios municipales supone toda una incógnita y su posible entrada en el pleno abre diferentes escenarios de pactos inéditos hasta la fecha en la Vila.

Todo ello tras una legislatura llena de polémicas capitalizadas, como no podía ser de otra forma, por el omnipresente Monjo, cuyo mandato se inició con un conflicto con la Policía Local por motivos laborales y el anuncio del regidor de que venía a "poner orden" en el cuartel.

Otra polémica sonada del mandato que finaliza tiene como protagonista al 'viler' universal Juan March Ordinas, cuya condición de Hijo Ilustre ha sido refrendada por el equipo de gobierno, que incluso ha colgado un cuadro del magnate en la sala de plenos a pesar de las advertencias de incumplimiento de la ley de memoria histórica. Actualmente, ante la amenaza de sanciones, el expediente está en revisión.

También se ha hablado mucho de la futura depuradora de Can Picafort, rechazada de plano por el alcalde Monjo, azote del Govern de izquierdas durante toda la legislatura por este motivo. Mientras, otros problemas urgentes del municipio siguen sin resolver, como la necesidad de construir una nueva escuela pública en Can Picafort o la reforma de la red de agua potable, iniciada pero con mucho por hacer.