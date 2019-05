El candidato de Més per sa Pobla muestra su día a día en un video viral

"En ocasiones me dicen que las personas como yo no están hechas para ser alcalde, porque soy demasiado joven, voy demasiado de cara y soy demasiado exigente; que no parezco un político y no me pongo nunca corbata". Antoni Simó, candidato de Més per sa Pobla a la alcaldía de la localidad del Nord, inicia con esta frase el video que ha difundido por las redes sociales en el que muestra, con imágenes cotidianas, cómo es su día a día mientras va explicando su trayectoria personal y política, para llegar a la conclusión de que "es la hora de demostrar que no todos los alcaldes son iguales".

El video muestra imágenes de la infancia y la adolescencia del candidato, mientras explica cómo adquirió los "valores de la solidaridad" y el "amor por la naturaleza" con los escoltas. También enumera diferentes actividades que Simó realizó para el pueblo antes de ingresar por primera vez como regidor de la corporación en 2015, como la presidencia de los quintos de 2008 o el diseño del espectáculo piromusical de las fiestas de Sant Antoni de 2010 y 2011. También destaca que comprobó la "fuerza y el orgullo de los 'poblers' y 'pobleres' organizando protestas contra Bauzá" cuando el expresident era asediado en diferentes pueblos de la isla por sus políticas contra la lengua catalana.

El documental concluye con una imagen de Simó frente a la fachada del ayuntamiento de sa Pobla junto al lema de su campaña: "el batle que ens convé".