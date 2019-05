Denuncian 38 censados sospechosos en sitios vinculados al alcalde Joan Monjo

La coalición Suma pel Canvi, que integra al PSOE y a los Independents, denunciará ante la oficina del censo y ante la Junta Electoral de zona una serie de casos de empadronamientos "irregulares" registrados en los últimos meses en Santa Margalida, algunos de los cuales en propiedades vinculadas al actual alcalde Joan Monjo (Convergència-El Pi). Asimismo, el citado partido político "estudiará" en los próximos días si envía la documentación a la fiscalía para que "aclare quién está detrás de estos casos". En total, han descubierto 38 empadronamientos sospechosos.

Según la investigación efectuada por la coalición progresista, se habrían producido casos de dos empadronamientos en la parcela de Son Serra de Marina donde en los últimos años se ha ubicado un chiringuito. "Se trata de un lugar suficientemente conocido, donde es evidente que no vive nadie y que está pública y notoriamente vinculado al alcalde de Santa Margalida", apunta Suma pel Canvi. Una parte importante de la parcela es propiedad de Joan Monjo, tal y como él admitió ayer a este diario.

No son los únicos episodios en los que aparecen propiedades relacionadas con el alcalde. SxC asegura que "se dan otros casos de empadronamientos en inmuebles propiedad de Joan Monjo o de sus sociedades, tal y como puede constatarse en las notas del registro de la propiedad". "Obviamente, no puede decirse que Monjo esté detrás de todos los casos, pero es evidente que sí está detrás de un número significativo de estos", añaden desde el partido.

SxC ha constatado también la existencia de "una serie de pisos con un número muy elevado de personas" que debido a sus dimensiones "parece inverosímil que pueda residir tanta gente". "Especialmente llama la atención la concentración de pisos con estas características en un mismo bloque", apunta Suma pel Canvi.

La coalición política que ha liderado la oposición municipal durante esta legislatura empezó a sospechar de posibles irregularidades en el censo electoral de Santa Margalida mientras preparaba el 'mailing' para la campaña electoral. "Pudimos comprobar que había toda una serie de lugares donde es imposible enviar nuestro programa electoral, ya que se trata de solares urbanos o fincas rústicas sin ninguna construcción".

Siempre que se acerca una cita electoral, en el municipio margalidà son recurrentes las sospechas de posibles irregularidades en el padrón. Suma pel Canvi admite que desde hace un cierto tiempo "se hablaba de posibles empadronamientos masivos", algo que "parece ser cierto".

Hay un dato que parece revelador en este sentido. Según las cifras aportadas por SxC, en enero del año 2017 hubo 35 solicitudes de empadronamiento en el municipio, cifra que se incrementó hasta las 48 en el pasado año 2018 y se multiplicó hasta los 108 empadronamientos en enero de este mismo año 2019. "La diferencia es clara, por lo que es más que evidente el gran auge que ha tenido lugar el pasado mes de enero", explican.

A pesar de que por ahora se han detectado 38 casos de empadronamientos en solares urbanos o fincas rústicas sin construcciones, Suma pel Canvi cree que es "lógico" pensar que pueda haber más casos, teniendo en cuenta el "aumento espectacular" de las solicitudes de empadronamiento que se ha registrado en los últimos meses. El partido admite que desconoce la propiedad de los citados solares y fincas rústicas "a excepción del solar del chiringuito de Son Serra, que tiene una vinculación clara", en referencia al alcalde Monjo.

SxC denunciará esta cuestión ante la Junta Electoral, la oficina del censo y, probablemente, la fiscalía. "Siempre vigilaremos para tener en nuestro municipio unas elecciones libres, justas y en igualdad de condiciones", señalan.



Monjo: "Tengo muchos pisos"

El alcalde Monjo negó ayer las irregularidades y aseguró que tiene "muchos pisos alquilados", por lo que trasladó a los actuales inquilinos la responsabilidad de los empadronamientos.

En relación al solar del chiringuito de Son Serra, admitió que parte de la parcela es suya, pero la tiene alquilada. "El chiringuito no es mío, el propietario puede empadronarse allí si quiere, pero es que además ya vivía en Can Picafort, por lo que no sería un voto más", señaló. El regidor añadió que, según la ley actual, "si viene alguien y dice que quiere empadronarse en un banco de la plaza, puede hacerlo".

Monjo cargó contra los miembros de Suma pel Canvi. "Uno de ellos vino a la oficina de Can Picafort con unos papeles en los que cuatro o cinco extranjeros que no se personaron manifestaban su voluntad de votar en Santa Margalida, y esto sí que es grave", explicó. También acusó a "más de la mitad" de los regidores de SxC de "ejecutar obras ilegales reclamando licencias de obra menor" y denunció que esta formación y Can Picafort Unit "han iniciado una campaña" contra él.