Crida per Palma reclama la municipalización del puerto y el aeropuerto

Crida per Palma ha protagonizado este sábado una acción de campaña en Son Sant Joan para reivindicar la municipalización del puerto y el aeropuerto. De forma simbólica han colocado un logotipo del Ayuntamiento sobre el de Aena y una pancarta también del consistorio en una de las puertas de entrada en el área de salidas. La formación reclama la gestión pública de estos servicios.

"La privatización cero es el modelo", ha manifestado Laura Dorado, la número dos de Crida per Palma, para "gestionar mejor los recursos que se generan aquí". A su lado asiente Manel Domènech, el número uno de la candidatura, pues su objetivo es que "todas" las infraestructuras y los servicios retornen a la gestión pública, incluidos Mercapalma, la red de distribución eléctrica o la eliminación de los residuos.

"Que Madrid tenga la llave del puerto y del aeropuerto no tiene sentido", critica Domènech, quien aclara que se trata de "estatalización sino de recuperar el control".

La formación Crida per Palma concurre a las elecciones municipales con el lema "la ciudad que no hacemos nosotros será hecha contra nosotros" y se presenta como una candidatura municipalista y rupturista para Ciutat.