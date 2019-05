El candidato del PSOE en Búger llama "malparido" a Miquel Iceta

"¿Una aberración democrática? ¡Malparido! ¿Y las hostias de la policía el 1-O qué fueron? ¿Y el 155 qué fue? ¿Y las cloacas del Estado? ¿Y los dirigentes de tu partido que piden mano dura con Cataluña? Vete a la mierda Iceta". Son las palabras que dedicó el candidato del PSIB al ayuntamiento de Búger, Pere Torrens, a través de las redes al líder del PSC y propuesto por Pedro Sánchez como presidente del Senado, Miquel Iceta.

Torrens, durante esta legislatura teniente de alcalde y ahora número uno de los socialistas en el municipio como independiente por delante del hasta ahora alcalde del municipio, Rafel Capó, comentó con estas palabras a través de Facebook una información sobre las declaraciones del catalán por el veto de los partidos independentistas a su designación.

En declaraciones a este diario, el candidato socialista no tiene problemas en reconocer la autoría y mantiene sus palabras. "Pido disculpas si tal vez la palabra malparido es muy dura", concede.

"No deja de ser un comentario en redes", apunta, señalando, no obstante que, "si alguien se ha sentido ofendido o alguien no quiere que sea el candidato no tengo ningún problema en dar un paso a un lado". Torrens subraya su condición de independiente y que su "compromiso no va más allá del PSOE de Búger", apuntando también que se siente cómodo con la línea del PSIB "que no es la misma que la del PSOE o del PSC" respecto al procés e insistiendo que "el papel de Iceta ha sido lamentable".