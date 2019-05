En campaña

Crida per Palma Exigen la peatonalización del centro

Crida per Palma realizó ayer una acción simbólica consistente en cortar el acceso de los coches en la calle Sant Miquel, en el cruce con Avenidas, para reivindicar la peatonalización de todo el centro histórico, incluyendo todo el casco urbano dentro de las Avenidas. El cabeza de lista de la formación, Manel Domènech, explicó que "pretenden un giro de 180 grados" en el modelo de movilidad de Palma y esto pasa "necesariamente" por la peatonalización de "toda la zona urbana en el interior de Avenidas" mientras se potencia "la accesibilidad del transporte público y las bicicletas". La formación también propone otras medidas como impulsar la creación de aparcamientos en la periferia, implantar un peaje de congestión en determinados vehículos o reforzar el servicio de Bicipalma y ampliar la red de carriles bici.

Can Picafort Units Anuncia que no pactará con Joan Monjo tras el 26M

El partido localista Can Picafort Unit (CPU) ha decidido romper relaciones con el actual alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo (El Pi), especificando que no se sentará a negociar cualquier posible pacto transcurridas las elecciones. CPU ha manifestado a través de su candidata Cati Tous que la agrupación juvenil s'Estel Marí, dependiente del partido, tenía previsto realizar un evento en la discoteca SKAU de Can Picafort el próximo viernes dia 17 de mayo. Dicho evento no se llevará a cabo "por las gestiones realizadas por parte del ayuntamiento de Santa Margalida y en especial del alcalde hacia la propiedad de dicho establecimiento", dice la candiata.

Por otra parte, Tous indica: "Se nos ha denegado por parte del Ayuntamiento el uso de la carpa municipal para realizar el acto de presentación de nuestras listas para las elecciones locales del 26 de mayo, creando asi una desventaja importante hacia nuestro partido". Monjo, por su parte, manifiesta que "es una mentira. Tienen permiso municipal para hacer cualquier evento que tramiten de forma correcta. En la discoteca SKAU pueden hacer lo que quieran, que pidan el permiso correspondiente al dueño". El alcalde sostiene que CPU "lleva a cabo una campaña de desinformación de forma intencionada".

Monjo agrega que "lo de que rompen relaciones no es preciso indicarlo, están bien rotas, nunca hemos pactado y no lo vamos a hacer". p.c. can picafort

Independents de Puigpunyent Reivindican su gestión responsable

Los Independents de Puigpunyent i Galilea presentaron el domingo en Galilea la candidatura de Biel Ferrà, formada –entre otros– por Macu Riera, Toni Genovart, Xurxo Loureiro, Lluís Bonet, Pilar Pujol y Elisenda Rosell.

El actual alcalde remarcó la "vocación incansable de servicio público" de los Independents y destacó que fruto de su gestión son dos de las nuevas infraestructuras: la pista deportiva cubierta y, por otra, Ca ses Monges se convertirá en la sede de la escuela de música y artes escénicas y, además, albergará un auditorio; dos proyectos por los que han estado trabajando durante estos dos últimos años y que ahora contarán con el apoyo económico del Consell de 321.000 € y de 500.000 € . El hasta ahora regidor de Urbanismo, Francesc Canyelles, apuntó que nunca se han endeutado para llevar a cabo actuaciones y proyectos. "Somos conscientes que el dinero del ayuntamiento no es nuestro y por ello lo gestionamos responsabilidad". También destacó que en esta legislatura se ha invertido un millón de euros en Galilea.

Unidas Podemos Se comprometen a asegurar por ley la igualdad plena

La número cinco de la candidatura al Consell de Mallorca y responsable de Juventud, Marisa Lucas, se comrpmetió ayer a "asegurar por ley la igualdad plena en salarios y cuidados". Manifiesta que desde la formación promoverán "el reconocimiento del derecho al aborto seguro, libre y gratuito" y "la promoción de toda la información necesaria para que las mujeres puedan elegir, impidiendo el acoso sobre las mujeres y los profesionales que realizan esta práctica".