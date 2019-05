Leopoldo López Gil: "Mi hijo no será el Mandela de Venezuela, es un hombre libre y no estará 17 años en prisión"

Leopoldo López Gil, padre del disidente venezolano Leopoldo López Mendoza, perseguido por el régimen de Nicolás Maduro y refugiado en la embajada de España en Caracas, visitó ayer Mallorca como candidato a eurodiputado por el PP, junto a la eurodiputada mallorquina Rosa Estaràs. Se emocionó cuando habló de las muestras de apoyo de "España y del PP".

P ¿Cree que Maduro puede intentar la detención en la embajada española?

R Si Maduro intenta detener a mi hijo en la embajada española, sería una declaración de guerra contra el reino de España. No creo que se produzca, sería una locura que yo también calificaría de imbecilidad. Maduro no se atreverá a hacerlo, ya que la comunidad internacional condenaría un acto de estas características en una embajada.

P ¿Ha podido hablar con su hijo en las últimas horas?

R Hablo con él casi a diario. Está tranquilo, disfrutando de la seguridad que le da el ser huésped del embajador. Sabe que debe respetar las normas que le han impuesto en la embajada, pero por lo menos está libre y puede comunicarse con su familia. La Ley española le impide pedir asilo político, pero sí que puede disfrutar de la inmunidad que le proporciona la embajada de España.

P ¿Cómo conoció usted su liberación el pasado 30 de abril?

R Para mí fue una gran sorpresa y una enorme satisfacción. Me llamaron de madrugada y me dijeron que Leopoldo había sido liberado por sus propios captores, abriéndole la puerta y quitándole los grilletes electrónicos que llevaba, uno en cada pierna, y después lo vi por la televisión con el presidente Juan Guaidó.

P ¿Teme que su hijo sea como Julian Assange, huésped durante siete años en la embajada de Ecuador en Londres?

R Estoy seguro que no ocurrirá con Leopoldo lo que ha pasado con Julian Assange, entre otras cosas porque el gobierno usurpador de Nicolás Maduro caerá, yo diría que ya ha caído, y se restablecerá el orden en Venezuela. Alguna vez me han dicho si mi hijo será el Mandela de Venezuela y siempre he contestado que Leopoldo no pasará 17 años en prisión como Mandela.

P ¿Se plantearon sacar a Leopoldo de Venezuela?

R Mi hijo es un hombre libre. Quiere seguir luchando por la libertad del pueblo de Venezuela y sabe que tiene que estar allí.

P ¿Por qué fue expulsado usted de Venezuela?

R Yo era consejero del periódico El Nacional y este medio reprodujo una noticia de que el número dos de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, el teniente general Cabello, estaba implicado en un juicio en Nueva York como persona de interés por temas de narcotráfico y blanqueo de dinero. Por ello fui expulsado.

P Ahora candidato número 12 del PP en las europeas. ¿Cuál será su misión en Bruselas?

R Si consigo ser eurodiputado mi misión será levantar la voz en favor de los derechos humanos en Latinoamérica. España debe ser el puente de Europa con nuestra tierra, ya que Nicaragua, Venezuela, Bolivia y pronto México lo están pasando muy mal.