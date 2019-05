Antoni Noguera: "Ahora lo importante es la suma del bloque de izquierdas y la suma del de derechas"

Candidato de Més al Ayuntamiento de Palma. Tras una legislatura de pacto, en la que ha sido alcalde de Palma y antes responsable del urbanismo de la ciudad, Noguera (Palma, 1979) confía en reeditar alianzas, aunque como autocrítica reconoce que ha habido ocasiones en las que ha faltado comunicación entre los diferentes socios de gobierno en Cort

P El voto útil en las elecciones generales fue un castigo para su partido. ¿Qué espera el 26M?

R Históricamente siempre se ha leído de manera diferente las elecciones generales con las municipales y autonómicas, y se puede poner como ejemplo Compromís en la ciudad de Valencia: primera fuerza en las autonómicas, sexta en las estatales. Por eso digo que nosotros estamos confiados e ilusionados de que sacaremos muy buenos resultados.

P ¿Ha hablado ya con José Hila (PSOE) y Alberto Jarabo (Podemos) de pactos?

R Sabemos que ha cambiado la dinámica de relaciones, ha cambiado el bipartidismo y ahora la importancia es la suma del bloque de izquierdas y la suma del bloque de derechas. Yo no querría hablar de quién será el alcalde o no sin conocer resultados. Nosotros lo que estamos planteando ahora es un proyecto de izquierdas transformador que dé continuidad a las políticas progresistas.

P Ha presentado el trambus. ¿Es un proyecto paralelo o sustituye al tranvía?

R Ya en 2015 apostamos por el trambus, consideramos que la movilidad sostenible y el acceso a la vivienda son prioridades para la próxima legislatura. La movilidad sostenible es el principal parámetro de la ciudad moderna y europea. Queremos que el trambus, que es un transporte público de alta capacidad eléctrico, conecte el centro de la ciudad con el aeropuerto y la Platja de Palma...

P Pero es lo que habían anunciado con el tranvía... ¿Es lo mismo?

R Sí, es un tranvía con ruedas, pero tiene un precio diez veces menor. No podemos contemplar según qué inversiones cuando el convenio con Madrid es de diez millones de euros.

P Uno de los proyectos estrella era el bosque urbano. ¿Cuántos árboles se han plantado?

R Palma verde es una de las prioridades, no solo el bosque urbano, sino la protección de Port Petit, la caducidad de la licencia de ses Fontanelles, Son Gual y Can Tàpera... Creo que respecto a Palma verde hemos aprobado con muy buena nota.

P Ha habido muchos anuncios, pero no se ha inaugurado nada...

R Sí, pero nosotros queremos superar esta visión de la ciudad de cada cuatro años, en clave electoral. Planteamos un proyecto de ciudad para los próximos 15-20 años. Y a partir de aquí podemos decir que muchos proyectos que hace mucho tiempo que estaban en cola o que no existían ahora tienen planificación e inversión. Por ejemplo, las Torres del Temple, Can Ribas, la Caja de Música, la antigua prisión...

P A principios de legislatura, la excusa era la situación en que se habían encontrado el Ayuntamiento, pero a estas alturas la excusa no vale.

R Hemos tenido dificultades, pero la ciudad no ha estado parada. Quiero recordar la protección ambiental de los cuatro espacios antes mencionados, la regulación del alquiler turístico, de los establecimientos turísticos, proyectos importantes que ya están dibujados como el paseo marítimo, el bosque urbano, la antigua prisión o inversiones importantes como los 20 millones en Emaya.

P ¿Asignaturas pendientes?

R Mejorar la agilidad administrativa de Ciutat. Y no es una asignatura pendiente, sino una cosa a medias, la construcción de viviendas. Hemos cedido seis solares al Ibavi, el Consell de Mallorca ha cedido Can Domenge y se comienzan a construir más de 434 viviendas...

P ¿Cómo limitará los cruceros?

R Proponemos una redistribución de los cruceros para que haya un máximo de tres por día o un máximo de 10.000 personas. Esto pasa por un acuerdo con el Govern e instar a la Autoridad Portuaria a hacerlo. Es el gran pacto que proponemos, tener un techo turístico definido. Hemos podido regular el alquiler turístico, los establecimientos turísticos y ahora faltan los cruceros.

P ¿Por qué no lo ha hecho ya, teniendo una ciudad saturada?

R Hemos sido un gobierno valiente y decidido en muchísimas cuestiones que era de nuestra estricta competencia. Pero hay cosas que al Ayuntamiento se le escapan, no tenemos todas las competencias. Por eso proponemos implicar al Govern de Balears, plantear un pacto sobre esta cuestión.

P Resuma sus prioridades.

R Tres cuestiones: movilidad sostenible, con el trambus y los aparcamientos disuasorios; el acceso a la vivienda, con la construcción de nuevas viviendas sociales y también para poner limitación a según qué barrios, con una repoblación; y también diversificación económica además de seguir trabajando con el modelo turístico.