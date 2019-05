Alberto Jarabo Vicente: "Isern fomentó o silenció el comportamiento de una parte de la policía que ahora se está juzgando"

El hasta ahora diputado en el Parlament por el partido de Pablo Iglesias da el salto a la política local. Licenciado en Ciencias de la Imagen por la Universidad Complutense de Madrid, reside en Mallorca desde 2001 trabajando como director de documentales de temática social.

P ¿Por qué los ciudadanos deben votarle a usted y no a otro candidato?

R En los denominados ayuntamientos del cambio hemos demostrado que somos capaces de llevar adelante políticas con mayor valentía que otros partidos como el PSOE en materias como el alquiler, presionando para que el partido socialista se atreva a regular precios. Nosotros tenemos la capacidad, la valentía y el orgullo de haber abanderado esa lucha y creo que en la próxima legislatura por fin se podrá conseguir que la gente acceda a una vivienda.

P ¿Qué medidas adoptará para mejorar la limpieza?

R Hay que programar actuaciones en barrios concretos en los que se pongan todos los recursos durante un tiempo para que la gente vea cómo sería si todo el mundo tuviera el civismo suficiente para mantenerlo limpio. También debemos poner más recursos, dar ejemplo desde el Ayuntamiento y diseñar campañas de concienciación. Además, desde Cort se ha transmitido una imagen poco ejemplar debido a la corrupción y esto también es suciedad.

P ¿Se compromete a lograr el vertido cero de aguas residuales al mar?

R Asumo el compromiso de presionar al máximo al nuevo gobierno, y espero que lo pueda negociar con un ministro de Fomento de Podemos, porque nuestro partido tiene una especial sensibilidad con los territorios periféricos como el nuestro. Recuerde que cierra nuestra lista Alfredo Barón, uno de los más importantes especialistas de nuestras islas en materia de aguas.

P ¿Qué hará para mejorar la movilidad?

R Hace cuatro años fuimos los primeros ya en el Parlament en decir que Mallorca estaba saturada y que no solo era una percepción. Ahora todos reconocen este diagnóstico, incluido el PP y los grandes hoteleros. La movilidad va a cambiar mucho en los próximos años. Vamos a ganar espacio al coche y facilitar todos los transportes alternativos, algo imprescindible para parar el cambio climático, mejoraremos la flota de autobuses de la EMT y fomentaremos la separación de carriles en función del medio de transporte. Habilitaremos también aparcamientos disuasorios en los accesos a la ciudad conectados con el transporte público.

P ¿Qué medidas tomará para garantizar el acceso a la vivienda?

R Hay que mantener la prohibición del alquiler vacacional, modificar la legislación para que se puedan aprobar precios máximos de alquiler por barrios, premiando a los propietarios que cumplan y recuperar la vivienda vacía de los grandes tenedores para destinarla al alquiler. Además, las nuevas promociones deben reservar un porcentaje, de un mínimo de un 30%, para alquiler social.

P ¿Se compromete a construir un número determinado de casas?

R No voy a dar cifras que no pueda cumplir, cuando no sabemos en qué espacios se podrán construir. Lo que sí tengo claro es que el antiguo cuartel de Son Busquets debe servir para proyectar la ciudad que queremos, y en el que se pueda promocionar la construcción de viviendas por cooperativas.

P ¿Bajará los impuestos?

R A nivel municipal los mantendremos, aunque bonificaremos a los propietarios que saquen al mercado de alquiler a un precio razonable vivienda vacía.

P ¿Cómo garantizará una mayor presencia policial en los barrios?

R Vamos a recuperar la policía de barrio o de proximidad, que se la cargó Mateo Isern, quien fomentó, auspició o silenció el comportamiento de una parte de nuestra Policía Local que ahora está siendo juzgada. Es esencial que la policía cumpla la misión de servicio público, fomente el civismo en el barrio y recoja las demandas de los vecinos para demostrar que el Ayuntamiento no es solo el edificio de Cort.

P ¿Qué medidas adoptará para que no se repitan los casos de corrupción?

R En esta legislatura no ha habido. Cuando me encuentro votantes del PP que me dicen "sois todos iguales" se lo recuerdo y reconocen este mérito porque saben lo que se ha malgastado y lo que se ha robado. He sido uno de los impulsores de la oficina anticorrupción, por lo que cualquier indicio puede ser notificado para que se investigue. Además, hemos demostrado que el comportamiento de las personas de Podemos ha sido ejemplar.

P ¿Cuál es su propuesta Cultural?

R Crearemos el Instituto Municipal de Artes, democratizaremos la elección de los directores de los Casals, dignificaremos los salarios de los trabajadores culturales y dinamizaremos las barriadas.



En corto



P ¿Su hijo va a la escuela pública concertada o privada?

R Pública.

P ¿Tiene seguro médico privado?

R Voy a la sanidad pública siempre.

P ¿Qué coche tiene?

R Un Renault Cangú

P ¿Cómo es la casa donde vive?

R De unos 90 metros cuadrados en s'Escorxador en un edificio de diez pisos.

P ¿Cuánto dinero lleva

en la cartera?

R Creo que 50 euros.

P ¿Su último viaje de placer?

R A Lisboa.

P ¿Cuál es su cantante o grupo favorito?

R Bruce Springsteen.

P ¿Un personaje de ficción?

R Batman.

P ¿Cuál es su mayor miedo?

R Tengo pocos miedos, aunque me aterra perder mi identidad.

P ¿Qué es lo más atrevido que ha llegado a hacer?

R Conducir toda una noche para desayunar al amanecer con una algo más que amiga.