Eva Pomar Juan: "No voy a pactar con Vox para ser alcaldesa porque tiene puntos que chirrían con los nuestros"

Hace tan solo unas semanas era la directora financiera y de gestión del Projecte Home, entidad en la que ha trabajado en los últimos 14 años. Diplomada en Ciencias Empresariales, está en el mercado laboral desde los 20 años con experiencia en empresas turísticas.

P ¿Por qué hay que votarle a usted y no a otro candidato?

R Porque soy una persona procedente de la vida civil que ha dado un paso a la política para cambiar las cosas de verdad. Entiendo que desde la sociedad tenemos mucho que hacer dada la situación actual de gobiernos que prometen y no cumplen y porque he vivido una realidad bastante dura, que me ha enseñado a creer en las personas y en este punto se centran las políticas de Ciudadanos.

P Palma está sucia. ¿Qué medidas adoptará para mejorar esta situación?

R Es una realidad. En las encuestas los ciudadanos suspenden la limpieza. Por ello, es necesario revisar los turnos de recogida de basuras, así como los contenedores y ponerles sensores para que cuando estén llenos se recojan inmediatamente. En cuanto a la recogida de trastos hay que mejorar el sistema actual para que las personas con dificultades puedan contar con una ayuda. En relación a la limpieza viaria, hay que eliminar las hierbas y los plásticos. Además, debemos tener en cuenta que Palma es una ciudad turística y debe estar limpia, guapa y con sus accesos bien cuidados, no como ahora.

P ¿Se compromete al vertido cero de aguas sucias a la bahía?

R Es un desastre que la bahía se tenga que cerrar por los vertidos de aguas residuales y pluviales. Desde Cort lucharemos para conseguir los fondos del Gobierno central necesarios para cambiar la depuradora.

P ¿Qué hará para mejorar la movilidad?

R Se trata de una cuestión que satura la ciudad. Vamos a crear aparcamientos disuasorios con buses lanzadera que conecten con la ciudad.

P ¿Qué medidas adoptará para garantizar el derecho a una vivienda?

R Apostamos por medidas sociales justas. Proponemos la creación de vivienda social e incentivar a los propietarios a través de rebajas fiscales para poder conseguir viviendas en alquiler de larga duración.

P ¿Cuántas casas de protección oficial construirá?

R Calculamos que entre todos los proyectos vigentes, Son Busquets y la antigua cárcel, podríamos conseguir unas 1.000, aunque queremos lograr 2.000 mediante contratos o convenios público privados.

P ¿Eliminará la prohibición del alquiler turístico en viviendas plurifamiliares?

R Sí. Es una de nuestras apuestas. Vamos a regular el alquiler turístico. Eliminaremos la zonificación y garantizaremos el cumplimiento de las normas y de la convivencia.

P ¿Bajará los impuestos?

R Sí, aunque vigilando el déficit municipal, para dar incentivos a emprendedores y para facilitar el alquiler de larga duración.

P ¿Cómo garantizará una mayor presencia policial en los barrios?

R La Policía Local necesita refuerzos y recursos. Están realizando un trabajo excepcional y el Ayuntamiento los tiene que apoyar. Vamos a reforzar los agentes de barrio y el policía tutor.

P ¿Qué medidas adoptará para que no se produzcan más casos de corrupción?

R Ante la corrupción, tolerancia cero. Esperemos que estos hechos no se vuelvan a producir. Apoyaremos a las personas que garanticen la libertad y la honorabilidad del cuerpo.

P ¿Mantendrá el parque de la fachada marítima de Llevant?

R Es uno de los proyectos estrella incumplidos. Hay que tener en cuenta que no todos los solares son municipales y que las indemnizaciones pueden alcanzar los 170 millones. En Ciudadanos queremos una Palma abierta al mar y lucharemos para conseguir un buen proyecto.

P ¿Pactaría con Vox para ser alcaldesa?

R No. Queremos ganar las elecciones y en caso necesario pactaremos con partidos que respeten la democracia y siempre en base a nuestro programa.

P ¿Y para que fuera posible un gobierno de derechas?

R Repito. Solo pactaremos con partidos que respeten la democracia.

P ¿Y Vox respeta la democracia?

R Tiene determinados puntos que chirrían con los nuestros, como el concepto de nación y el estado de las autonomías.

P ¿Y con el PSOE?

R En Palma el PSOE está con el PSIB y ha pactado con nacionalistas y populistas y, para nosotros, es una línea roja que no podemos flanquear. Además al PSIB le iría bien estar en la oposición y reflexionar sobre esta cuestión.



En corto



P ¿Para sus hijos. Escuela pública, concertada o privada?

R Privada

P ¿Tiene seguro médico privado?

R No tengo.

P ¿Qué coche tiene?

R Un escarabajo.

P ¿Cómo es la casa donde vive?

R Vivo en un piso del ensanche.

P ¿Cuánto dinero lleva en la cartera?

R Unos 20 euros.

P ¿Cuál fue su último viaje de placer?

R El pasado verano, a Suiza.

P ¿Viaja habitualmente o esporádicamente?

R Esporádicamente

P ¿Cuál es su grupo o cantante preferido?

R Anglada y Cerezuela.

P ¿Con qué personaje de ficción se identifica más?

R Con Spider-Man

P ¿Cuál es su mayor miedo?

R La pérdida de una persona amada.

P ¿Qué es lo más atrevido que ha hecho en su vida?

R Subir al Dragon Khan.