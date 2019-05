Los partidos difieren del modelo de Ronda Nord de Inca

Los candidatos a la alcaldía de Inca han iniciado el debate que organiza Diario de Mallorca en la ciudad con una valoración a los últimos 4 años de alcaldía. El moderador del mismo, Llorenç Riera ha efectuado una intervención recordando la figura del fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, y ha explicado que debido a ello el actual alcalde y lider local del PSOE, Virgilio Moreno, había excusado su ausencia de la mesa.

Felix Sánchez, candidato del PP, ha comenzado su plática estructurando la política local en varios grandes bloques de los que ha destacado carencias especialmente en movilidad.

Alice Weber, candidata por Més, ha destacado la reducción de 10 millones de deuda municipal, la consecución del conservatorio de música o la consecución de 8 millones de financiación externa para inversiones en Educación. Por parte de los Independientes, Àngel Garcia, dijo entender que se habían hecho grandes logros como el Plan de Gestión del Agua;el Plan de Residuos que está implantándose o la construcción de una. 'deixalleria'.

El candidato de El Pi, Gori Ferra, ha insistido en la necesidad de una renovación tras 20 años de gobierno con mayoría absoluta del PP. Ha insistido en el esfuerzo de consensuar un gobierno entre cuatrro partidos. Ha pormenorizado en la modernización de la Policía Local y la mejora en las instalaciones deportivas.

Andrés Sanchéz, de Ciudadanos ha criticado una "deficiente" política turística municipal en cuanto a la atracción de turistas. La critica mayor se ha centrado en la limpieza y la recogida de basuras que ha calificado de "ineficaz".

Unidas Podemos ha centrado su intervención en destacar que "este gobierno no tiene un acuerdo". Ines Vallés, candidata, destaca que "la participación ciudadana ha brillado por su ausencia".

Xisco Pol, el candidato de Vox, ha hablado de su trabajo desde el exterior en conseguir un mejor contrato de ambulancias, puesto que él fue el jefe de Protección Civil algunos años. Ha destacado como carencia importante que no se ha construido "ni una vivienda Social".

La importante cuestión de la construcción de la Ronda Norte ha supuesto la coincidencia de su necesidad por parte de varias de las formaciones políticas y la oposición frontal de Unidas Podemos y Més. La portavoz de Unidas Podemos ha insistido en que antes "de proponer más consumo de territorio y eliminar la afluencia de vehículos a los comercios de la ciudad se debería haber planteado una consulta". Gori Ferrà ha aprovechado para destacar que "el pleno aprobó por unanimidad efectuar una consulta y no se ha hecho. Nosotros la hemos reclamado en multitud de ocasiones".

Àngel Garcia ha matizado su apoyo a la ronda insistiendo en que los independientes siempre han apostado por "un vial integrado, urbano, una avenida ancha". Félix Sánchez ha defendido que "el proyecto del PP era util, necesario y con visión de futuro. El Pacto lo eliminó y no ha planteado una solución, simplemente no ha hecho nada".

La dificultad de acceso a la vivienda ha sido otro de los puntos tratados. Ferrà sostiene: "Es hora de promociones públicas que no se han hecho y debemos exigirlas". Ciudadanos insistió en que "debería haberse promovido un pacto social para la vivienda. Es preciso que todos estemos a una para esto".

Isabel Vallès ha destacado la existencia de 2.147 viviendas vacías en la ciudad. "proponemos una subida del 50% del IBI a viviendas vacías de larga duración y de un 100% para las de los bancos y fondos buitre", ha destacado.

Vox apela a seguir insistiendo al IBAVI de la importancia de Inca y que debe poner más interés en la ciudad. Xisco Pol propone un control de la vivienda vacía y "crear una bolsa de alquiler municipal".

Fèlix Sànchez indica que "para ceder solares al IBAVI se deben tener y para ello son necesarios planes parciales. Si vemos nuestro PGOU, vemos que muchos urbanizables no se desarrollan porque no son rentables. Aumentar el indice de ocupación sería una solución. Proponemos una modificación del PTM para crecer en altura y no a lo ancho".

Més indica que la vivienda es un reto para los próximos años y se suma a la petición de un gran pacto para la vivienda. Potenciar viviendas compartidas y cooperativas ha sido una de las soluciones aportadas.

Àngel Garcia sostiene que "es triste que haya solares municipales vacíos y no se construyan viviendas". El Ayuntamiento ha cedido varios solares "pero no se ha construido ni una sola vivienda, esto es muy triste". Ha insistido en desarrollar un plan estratégico de la ciudad.

Para concluir el debate, los diferentes candidatos han expresado cual sería su política de pactos. Ciudadanos ha referido que se pondrá sobre la mesa el programa electoral y que se llegará a acuerdos en función de la afinidad programática. Isabel Vallés ha dicho que "obviamente no vamos a pactar con nadie de la derecha. Nunca con Vox, un proyecto que no tiene nada que ver con lo que defendemos. Somos un proyecto feminista, por y para la ciudadanía. Con la izquierda no pactaremos sillas sino en base a programa".

Vox ha dicho que "no se pactará con partidos independentistas y con el resto ya se verá que proponen". El Pi piensa que "todo el tiempo que se va de izquierda a derecha no se avanza. Se debe llegar a acuerdos con posturas centradas. Estamos en el centro y somos capaces de llegar a acuerdos con cualquiera. Nuestro punto irrenunciable es la construcción de la ronda norte".

Àngel Garcia sostiene que "lo primero es esperar los resultados. Pactaremos con quiera pactar con nosotros. Venga de donde venga una buena idea o una solución a los problemas de Inca es posible pactar. No ponemos lineas rojas, nosotros sólo pretendemos lo mejor para Inca, venga de donde venga, y que por Inca pelee con la comunidad, el Consell, el Gobierno, Europa y con quien sea".

Més tiene "muy claro que la gente quiere acuerdos con partidos capaces de comprometerse en gobiernos sólidos, con políticas valientes. Mantenemos nuestro compromiso por un gobierno progresista y feminista".

El PP ha defendido: "Somos un partido que salimos a ganar. Dependiendo de los resultados pactaremos en base a programas".