Josep Melià: "El alquiler turístico tiene lógica en el centro histórico y en la fachada marítima de Palma"

Su candidatura es la apuesta de El Pi por irrumpir en una Palma que se le resiste. Josep Melià (Madrid, 1972), hijo del político con la UCD y escritor del mismo nombre, quiere entrar en la política palmesana con la bajada de impuestos o revertir la prohibición del alquiler vacacional como condiciones para pactar en Cort

P En las generales del pasado 28 de abril, el Pacma le sacó a El Pi en Palma 1.400 votos más. ¿Mantiene la esperanza aún de poder entrar en Cort?

R Los resultados de El Pi son similares a los de las pasadas generales y Palma no ha desentonado de la tónica general del partido, para lo bueno y para lo malo. Si teníamos expectativas de entrar en el ayuntamiento, las mantenemos. Las autonómicas y municipales funcionarán con otro chip. Y con este chip, aumentan las posibilidades de El Pi.

P ¿Prefiere de alcalde de Palma a Antoni Noguera o a Fulgencio Coll?

R El Pi no quiere estar en Cort para ser muleta ni palmeros de nadie. Tenemos un proyecto que queremos llevar a cabo y lo mantendremos. Hemos dicho que no nos vemos gobernando con extremistas ni de izquierdas ni de derechas.

P Noguera es el abanderado de la prohibición del alquiler turístico, que, por contra, es una bandera de El Pi.

R Palma como capital turística no puede quedar fuera de la realidad del alquiler turístico. Si hay alquiler turístico en París, en Londres, en Roma o en Amsterdam no es normal que no lo haya en Palma. El Pi está radicalmente en contra de la prohibición de Noguera, de José Hila y de Podemos. Es uno de los ejes de nuestro programa. Si no se acepta, no tenemos por qué pactar con nadie.

P Entonces, ¿será su línea roja?

R No queremos hablar de líneas rojas. Somos de centro y no tenemos dogmas.

P ¿Dónde permitiría y dónde prohibiría usted esta actividad en Palma?

R En el centro histórico y la fachada marítima tiene lógica que se pueda hacer alquiler turístico. Pero la zona no debe ser el único criterio. El acuerdo de la comunidad de vecinos o criterios de calidad se deben tener en cuenta.

P ¿En Son Espanyolet debe haberlo?

RLa política errática del actual Ayuntamiento ha provocado que la oferta se vaya a barriadas como Son Espanyolet. Con la subida de precios del alquiler residencial, es una evidencia de su fracaso.

P ¿Hay una solución en manos de Cort ante el precio de los alquileres?

R El ayuntamiento tiene un gran instrumento como es el Plan General de Urbanismo. Además, es propietario de muchos solares que puede facilitar para hacer nuevas viviendas. Nosotros defendemos que se pongan a disposición de uso residencial los 1.000 pisos vacíos de grandes tenedores o incrementar la densidad para que si en un solar hoy se pueden hacer 10 pisos de 100 metros, se puedan hacer 16 de 80; hacer más pisos. Luego está toda la política fiscal o de ayudas que puede suavizar el problema.

P ¿Sobran cruceristas en Palma?

R El Pi está a favor del turismo sea hotelero, de alquiler o de crucero. ¿Que en un momento puntual puede haber sensación de masificación? Puede ser. ¿Hay que intentar ordenar los flujos? También. Pero no iremos en contra del turismo. No haremos turismofobia. Palma es una ciudad turística y hay que mimar al turismo.

P ¿Y sobran coches en Palma?

R Sobran muchos coches. La próxima legislatura debe ser la de la movilidad. Hay que incrementar frecuencias y trayectos de buses de la EMT. También hay que conectar con tranvía el centro con la Playa de Palma. Ya llegamos tarde. Ampliar el metro al Parc Bit y Son Espases, y también hasta Pere Garau o la zona de colegios de Son Rapinya. También hay que hacer aparcamientos, disuasorios en las afueras y en los barrios.

P No hay ningún candidato que no prometa hacer una Palma más limpia.

R La recogida de trastos ha fallado y queremos volver al sistema antiguo en el que llamabas y Emaya venía a buscar los trastos a tu casa. Después hay que reorganizar Emaya para sacarle la eficiencia de si estuviera bien organizada. Uno de los problemas de la ciudad es que falta gestión de los problemas cuotidianos.

P ¿Será una condición bajar el IBI?

R Nuestra intención es que pueda bajar. No apoyaremos en ningún caso a un gobierno que quiera subir impuestos.

P ¿Qué proyecto tiene para las galerías comerciales de la Plaza Major?

R Deben ser un emblema comercial, que no sólo de uso comercial. Fa colló que se acaben las concesiones y el ayuntamiento no sepa qué quiere. Se ha hablado de equipamiento cultural cuando hay que llenar los que ya tenemos.

P ¿Qué le pareció el acto de inicio de campaña de Vox en sa Feixina?

R Una provocación, intentar tirar gasolina al fuego. Nosotros no estamos en esa línea de crispar a la sociedad. Ahora hay que saber si el candidato del PP, Mateo Isern, aún está dispuesto a pactar con Vox.

P El Pi ha defendido sa Feixina.

R Pero por criterios técnicos y patrimoniales. Fue una alcaldesa socialista quien contextualizó el monumento.



En corto



P ¿A qué hora se levanta?

R Normalmente sobre las siete.

P ¿Utiliza transporte público?

R Poco, la verdad.

P ¿Qué le cuesta el café con leche en el bar donde lo toma?

R Me lo tomo en casa, así que me cuesta lo que vale la cápsula.

P ¿Cuánto se gastó en su última compra en el supermercado?

R 70 euros aproximadamente.

P ¿Su último viaje de placer?

R Al carnaval de Cádiz.

P ¿Su última fiesta con amigos?

R Pues la verdad no sé qué decirte. No tengo un recuerdo muy claro, no sé cuál fue la última.

P ¿La última serie que ha visto?

R Series veo muy pocas. Yo veo Bob Esponja sobre todo.

P ¿Un grupo musical o cantante favorito?

R The Smiths, por decir uno.

P ¿Compra por internet?

R Muy poco. Prácticamente no compro. Muy poco, la verdad.

P ¿A quién no le gustaría tener como vecino?

R Alguien que me generara molestias, que hiciera mucho ruido y que no me dejará vivir. [Ríe]