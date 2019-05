Fulgencio Coll: "Haremos todo lo posible para identificar, señalizar y evitar el movimiento okupa"

Está convencido de que liderará un cambio de gobierno en Cort y para ello no pondrá condiciones al resto de partidos de la derecha. El exmilitar (Palma, 1948) matiza y razona los mensajes de Abascal, con quien dice sentirse cómodo. Bajada de impuestos, limpieza y seguridad ciudadana son sus prioridades

P ¿Sigue apostando por un pacto con PP y Ciudadanos para Palma?

R Por supuesto, nosotros no vamos a poner ningún tipo de condición. Creo que es bueno que haya un cambio de equipo en Cort.

P ¿A pesar de que el PP intente desmarcarse, les califique como "ultraderecha" y les pida moderación?

R Bueno, esto es debate político, un poc de nirvis y cosas de este tipo. Si realmente queremos que Palma de Mallorca recupere el brillo que solía tener, hemos de trabajar juntos todos aquellos que queremos hacer el cambio.

P Vistos los resultados de las elecciones generales, ¿En qué posición cree que quedará Vox?

R No son resultados extrapolables, pero creo que Vox puede y debería, si no sería un fracaso personal mío, quedar el primero de los que tratamos de hacer el cambio de gobierno en Cort.

P O sea, que lideraría el bloque de derechas...

R Juntos, pero sí. Yo creo que sacaremos buen resultado, más de cinco concejales.

P Ha anunciado una bajada de impuestos ¿cuáles?

R Trataremos que sea sobre el IBI, el precio del agua, aunque sean cantidades pequeñas, pero que sea una bajada de impuestos, en la ORA y otras cosas. No recortaremos en absoluto nada el apoyo social, sino que aumentaremos. ¿Y de dónde va a salir esta bajada de impuestos? Lógicamente de recortes de órganos o de gastos innecesarios. Para poder valorar esto, habrá que hacer una auditoría de una gestión que es francamente dudosa.

P ¿Se siente cómodo con los discursos de Abascal y Ortega Smith?

R Sí... Som el dimoni [bromea]. Creo que hay una estrategia de la extrema izquierda que les ha venido muy bien que aparezca Vox porque se han movilizado y hay una estrategia de partidos tradicionales, de los que hasta ahora PP y PSOE han llevado las riendas y es un mensaje desproporcional... No somos extrema derecha. Me encuentro infinitamente más a gusto con el mensaje de Javier Ortega y de Santiago Abascal que con el de Pedro Sánchez y no hablemos de Pablo Iglesias o los líderes del catalanismo separatista.

P ¿Está de acuerdo en que se pueda tener un arma en casa?

R Es una información que se ha manipulado. El mensaje es que la propiedad privada, nuestra intimidad, debe tener una protección. Esto de dar la patada a la puerta y entrar, bien sea porque hay un okupa o que te vengan a robar... Lo único que quiere decir es que el que esté dentro de su casa y es atacado, de forma violenta, que pueda defenderse.

P ¿Cuál será su prioridad en Cort?

R Lo primero, bajar impuestos. Segundo punto: Palma limpia. Haremos una campaña inmensa para poder limpiar Palma, quitar grafitis, para vigilar, mentalizar a la gente y tomar medidas con los que pintan. Que Emaya, que es la gran empresa, recupere el saber hacer que un día tuvo... Después, Palma segura. Habrá que mejorar la seguridad ciudadana y sobre todo dar los medios a la Policía Local y al cuerpo de Bomberos. Y buscar que haya más presencia policial en los barrios.

P Resultará complicado porque la plantilla es la que es...

R Tiene razón. Se puede reorganizar y priorizar ciertas unidades. Y en casos extremos, se puede pedir unos refuerzos, como agentes cívicos o empresas de seguridad. Trataremos de sacar la máxima eficiencia de estos magníficos 850 [policías]. Hay una excusa que dice que se han encontrado la Policía con corrupción, destrozada, es mentira. Hay 20 señores que han sido investigados y quedan 830 que pueden trabajar. Y la desmotivación que tiene la policía es porque les ha faltado un alcalde que haya sido su líder, que esté con ellos y apoye su trabajo.

P ¿Y la vivienda?

R El Govern y el Ayuntamiento han tenido cuatro años de vacas gordas de gestión y no han hecho ni una sola vivienda pública de protección oficial, teniendo dinero y suelo urbano. Vamos a hacer todas estas viviendas que han prometido durante dos legislaturas. Al problema de la vivienda se ha añadido otro, el consentimiento directo o indirecto del movimiento okupa. Ha provocado una retracción de la oferta de alquiler mucho mayor que el llamado problema de alquiler turístico. Hay mucha gente que no alquila porque tiene miedo de que se le metan okupas... La gestión del pacto actual ha sido muy negativa.

P Si entra en Cort, luchar contra los okupas se escapará de sus manos.

R Colaboraremos con la administración del Estado y del Govern. Haremos todo lo posible para identificar, para señalizar y para facilitar y evitar el movimiento okupa.



En corto



P ¿De qué tarea se encarga en casa?

R Al levantarme, hacer la cama.

P ¿Tiene seguro médico privado?

R Tengo el seguro de funcionario.

P ¿Utiliza transporte público?

R No como debería, normalmente utilizo el coche.

P ¿Cuánto lleva en la cartera?

R 170 euros.

P ¿Su último viaje de placer?

R A Huelva.

P ¿Cantante o grupo favorito?

R Música country americana y también algún cantante de por aquí que canta en mallorquín.

P ¿Algún escritor mallorquín?

R No, el último que he leído es sobre el tema de Cataluña y es de Albert Boadella, con ¡Viva Tabarnia!

P ¿Última película vista?

R Overbooking, con la que no estoy demasiado de acuerdo.

P ¿Su mayor miedo?

R Que perdamos las buenas tradiciones democráticas.

P ¿Qué es lo más atrevido que ha llegado a hacer?

R Meterme en la política.