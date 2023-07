José Vicente Marí Bosó, candidato del PP en Baleares: «Si el PSOE tiene tanto miedo al pacto PP-Vox debería facilitar la gobernabilidad»

José Vicente Marí Bosó es el cabeza de lista del PP al Congreso por Balears. Abogado de formación y conseller de Hacienda durante la etapa de José Ramón Bauzá, Bosó encara el 23 de julio con la convicción de que los ciudadanos apostarán por el proyecto del Partido Popular. Entre sus objetivos en el Congreso destaca la exigencia de una mejor financiación para Balears y rebajar el precio del alquiler en las islas

A cuatro días para las elecciones generales, ¿qué le quita más el sueño los comicios o la ola de calor?

La verdad es que ha habido rivalidad, aunque realmente padecemos más por la ola de calor y la falta de sueño provocada por estas temperaturas. Hay que llevar a cabo políticas que nos permitan revertir esta situación.

Una de las primeras medidas por parte del Govern de Marga Prohens ha sido la supresión de la Conselleria de Medio Ambiente. ¿Cree en el cambio climático?

Sí, claro que existe el cambio climático. Nadie discute el qué, tan sólo una minoría, aquí la cuestión es el cómo, donde planteamos medidas muy diferentes al titular o a la pancarta de la izquierda. En este sentido, proponemos la descarbonización de nuestra economía a través de la automoción, ejecutando un plan que incentive la adquisición del vehículo eléctrico por parte de los ciudadanos.

En un contexto donde el Partido Popular es el favorito según las encuestas, ¿sería una decepción no ser la lista más votada?

El 23 de julio los españoles quieren cambio, tanto los que apuestan por las políticas del Partido Popular como aquellos que están muy decepcionados con el gobierno de Pedro Sánchez. Aunque no seamos el partido de todos, somos la solución para gran parte de los problemas en la actualidad. Es el momento de que Balears vuelva a ser protagonista en la política nacional. Esto es algo que comparte una gran mayoría de ciudadanos y se verá reflejado en las urnas el próximo domingo.

Durante la campaña electoral se ha centrado mucho en la exigencia de una mejor financiación para las islas. ¿Cuáles serán sus principales demandas?

Cada vez que se ha modificado el sistema de financiación a Balears le ha ido mejor, pasó con la ley de financiación de 2001 y la del 2009. Lo que ocurre es que el sistema de 2009 nos sigue perjudicando porque somos los segundos en aportar y salimos los décimos en recibir. Lo lógico es que si somos los segundos en contribuir nos acerquemos a un número parecido después de la aplicación del sistema, es algo que queremos modificar en esta legislatura. También es fundamental reconocer la población flotante y superpoblación que tenemos en las islas.

No obstante, Armengol ha cargado mucho contra usted, señalándole como el responsable de los recortes durante la etapa de José Ramón Bauzá.

Hicimos un gran esfuerzo en aquella crisis, es la realidad. Pero los recortes que ha llevado a cabo Armengol en la sanidad pública con 1.000 millones de euros más son muy graves. Actualmente no hay oncólogos en las islas y a los médicos se les carga con 2.000 pacientes. No debemos hacer lecturas simplistas de las cosas, tenemos que ser honestos. Armengol no fue sincera en su momento y nosotros sí vamos a decirle la verdad a los ciudadanos.

Otra de las principales reivindicaciones de los ciudadanos es el factor de insularidad.

Lo del factor de insularidad del anterior Govern ha sido una mentira, estamos en peores condiciones que cuando teníamos las inversiones estatutarias. Por otro lado, debían asegurar que los servicios públicos en las islas funcionan con más personal y resulta que los tenemos desertizados porque a nadie le compensa venir a trabajar aquí. El Partido Popular va a trabajar para actualizar la indemnización por residencia y cumplir con la ley de régimen económico y fiscal de Balears, algo que no está ocurriendo con los socialistas.

La vivienda es otro de los grandes problemas en las islas ¿El Estado debe regular los precios de alquiler?

Balears es ahora mismo la comunidad más cara de España en precios de alquiler y compra de vivienda, no lo era en 2015 cuando llegó Armengol. Además, la ley de vivienda aprobada por Pedro Sánchez no tiene sentido, ya que regular los precios de alquiler provoca la retirada de vivienda del mercado, presionando al alza la vivienda que queda. Es algo que no ha funcionado ni en París, ni en Berlín ni en Barcelona. Por ello vamos a derogar la ley estatal de vivienda, una normativa que también otorga más derechos a los okupas que a los propietarios

En relación a la lengua, el candidato de Vox, Jorge Campos, quiere impulsar una ley nacional que garantice la escolarización en español frente al catalán. ¿Le apoyará el PP?

El PP lo que va a hacer es garantizar el 25% como mínimo de castellano en la enseñanza obligatoria, algo que hoy no está asegurado porque Pedro Sánchez debe su silla a los independentistas. La imposición no ha servido de mucho durante los últimos años. Vamos a hacer políticas que permitan extender el uso social de nuestra lengua a la vez que garantizamos el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en la lengua que consideren oportuna.

El PSOE ha llamado al voto útil frente al peligro de la extrema derecha. ¿Entiende este miedo a un posible pacto del Partido Popular con Vox?

Hay que ser consecuentes, si se tiene tanto miedo hay que facilitar la gobernabilidad, sobre todo si no hay una alternativa, como por ejemplo aquí en Balears. Hubiera sido lo lógico, Marga Prohens tendió la mano porque no había una alternativa diferente. El ofrecimiento está encima de la mesa, pero Sánchez lo rehúsa porque prefiere formar gobiernos de confrontación y bloques en vez de llegar a consensos. Si el PSOE quiere volver al centro y plantear políticas de sentido común estoy seguro de que nos pondremos de acuerdo en muchas cosas.

En estas elecciones gran parte del electorado ejerce su voto a través del correo, algo cuya eficacia Feijóo ya ha puesto en duda. ¿Si el Partido Popular pierde las elecciones se hablará de ‘pucherazo’?

No , para nada. Pedro Sánchez decidió poner las elecciones en pleno mes de julio, obligando a muchos españoles a solicitar el voto por correo. Nosotros lo que hemos pedido es que hagan todo el esfuerzo necesario para garantizar el voto por correo de todos los ciudadanos. Feijóo simplemente hizo esta apelación, pero no ponemos en duda que España es un país democrático, donde los procesos electorales son totalmente limpios.