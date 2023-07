Vicenç Vidal: «Todas las banderas del PSOE son cuestiones que han luchado las fuerzas de Sumar Més»

Vicenç Vidal se presenta como cabeza de lista de Sumar Més en Balears después de llegar a un acuerdo con el proyecto de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Estos cuatro años ha ejercido como senador autonómico.

¿Qué propone Sumar Més para mejorar la vida de los ciudadanos de Balears?

Nos enfrentamos a tres modelos en estas elecciones: retroceso y odio con PP y Vox; no continuar avanzando, estancamiento e ir poco a poco sin molestar con el PSOE, o Sumar Més, un proyecto progresista y verde que defiende los servicios públicos y las islas. Proponemos eliminar los dobles discursos: ya está bien de que se diga una cosa aquí y la contraria en Madrid. Elegimos ocho diputados de Balears, no servidores de lo que manden sus partidos. Hay que poner los retos principales en la agenda: limitar la compra a no residentes, eliminar las Golden Visa, prohibir la especulación. Además queremos una financiación justa para tener unos servicios públicos de calidad que permitan la igualdad de oportunidades. También sueldos dignos y abaratar el coste de la vida, que se ha disparado por la inflación y la insularidad.

¿Por qué alguien de izquierdas debería votar a Sumar Més y no al PSOE?

Porque nuestro voto es útil para hacer políticas de izquierdas de verdad mientras los socialistas siempre se quedan a medias. Necesitan que alguien lidere. Balears es un claro ejemplo: ITS, ley de cambio climático, renta social garantizada, ley de residuos o memoria histórico llevan nuestro sello. Todas las banderas que levanta el PSOE son cuestiones que han luchado las fuerzas que forman Sumar Més. Además de la reforma laboral a nivel estatal. Somos la única fuerza que votará con libertad para defender a Balears. Si conseguimos el segundo diputado, que ahora está en disputa después de consolidar el primero, se lo quitamos al bloque de derechas.

Armengol asegura que son el único voto útil para parar a PP y Vox.

El tiempo del bipartidismo acabó hace mucho. La gente no quiere la homogeneidad que proponen PP y PSOE. Defendemos que se debe entender que España es un estado plurinacional, diverso y plurilingüe. La realidad social es más diversa de lo que creen los socialistas.

¿Qué cree que pasaría si el 23J gana la derecha?

Sería un escenario de retroceso. Los derechos básicos de querer a quien quieras, ser quien quieras, no sufrir violencia machista, poder morir dignamente o la igualdad de oportunidades estarán en entredicho. Tampoco van a afrontar el reto del cambio climático porque Vox niega el problema. En vivienda ya han anunciado que Son Busquets no será para alquiler social y que favorecerán a especuladores. Quieren matizar la reforma laboral y traer más precariedad. La derecha no tiene propuestas en positivo, solo quieren destruir todos los avances de estos años.

¿Qué les diría a los votantes soberanistas de Més que no entienden la coalición con Sumar?

He hablado con muchos compañeros. Soy el mismo ahora que hace dos meses. Defiendo el derecho a decidir de los pueblos, el caso de los saharauis es un ejemplo claro. Ahora nos jugamos que nos ilegalicen como partido: Jorge Campos y el PP ya lo han dicho. Nos estamos jugando la democracia cuando mi generación se había acostumbrado a no tener que defender los valores democráticos. Hemos priorizado lo que nos une a fuerzas diversas porque es necesario para defender las cuestiones básicas. Nosotros seguimos con las mismas posturas: defensa de la lengua y derecho a decidir, que están incorporadas dentro de la diversidad. Pero ahora nos jugamos estar o no estar. Hacemos este esfuerzo y los compañeros han entendido perfectamente que es una coalición para hacer frente a una situación de emergencia democrática.

¿Está asegurada la libertad de voto?

El voto será siempre para favorecer las políticas de izquierdas. El acuerdo deja claro que tenemos que votar con coherencia. Pondré los intereses de Balears por encima de las siglas de mi partido. Queremos tener influencia política decisiva en Madrid.

La semana pasada se conoció otro caso de una policía mallorquina infiltrada en movimientos independentistas catalanes. Si vuelve a haber un gobierno de izquierdas y Grande-Marlaska sigue como ministro del Interior, ¿pedirá explicaciones?

Si el Senado no se hubiera disuelto, ya habría hecho las preguntas correspondientes y pediría la comparecencia del ministro.

¿Qué le preguntaría?

Por qué permite que se vulneren las libertades de las personas. Exigiría explicaciones porque se ha superado cualquier límite ético y moral. Es muy grave que se haya utilizado a cuatro personas de Balears para investigar movimientos sociales. No es una cuestión cualquiera. Mantuvo una relación personal de cuatro años con uno de los dirigentes principales del 1 de octubre en Girona. Queremos avanzar en la democratización del Estado y el PSOE siempre se queda a medias en cuestiones como esta.