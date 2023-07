La presidenta del Govern, Marga Prohens, aseguró ayer ante un auditorio abarrotado de cargos, militantes y simpatizantes del PP que Pedro Sánchez ha «devaluado las instituciones como nunca» y acusó al presidente del Gobierno de «anteponer» sus intereses a los de todos los ciudadanos: «En estas elecciones nos jugamos pasar página de una manera de hacer política basada en la soberbia, la arrogancia, la mentira, el cinismo y la frivolidad». En contraposición, alabó «el rigor, la seriedad, la solvencia y la madurez» de Alberto Núñez Feijóo, quien irrumpió en el salón de actos cuando la ‘popular’ aún no había finalizado su discurso.

Prohens acusó al dirigente socialista de «irresponsable» por intentar buscar la «división» de la sociedad española e ironizó sobre su ausencia durante toda la campaña del PSOE en Baleares: «Ni le esperamos ni le necesitamos». En cambio, reivindicó que todas las veces que Feijóo ha visitado las islas «nos ha transmitido su confianza». Una confianza que se tradujo en la conversión del archipiélago en uno «teñido de azul» al conseguir gobernar tanto en la Comunidad Autónoma como en los cuatro consells.

La líder ‘popular’ aprovechó que apenas unas horas antes había aprobado la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones de padres a hijos, abuelos a nietos y entre cónyuges, para reiterar que se trataba de una de sus grandes promesas electorales: «Este impuesto a la muerte no es justo, tampoco que el Govern ponga la mano cuando un familiar muere».

Justo después, la líder ‘popular’ envió un mensaje a los socialistas que habían criticado la medida y, concretamente, al portavoz del PSIB, Iago Negueruela: «He tenido que leer que solo favorece a los ricos. Es una desconexión de la realidad de las familias de Balears. No me extraña que hayan perdido, desconocen cómo son las familias y la gente trabajadora de estas islas». Prohens también comentó brevemente otra de las noticias del día: «Llorenç [Galmés] aún no ha podido quitar el carril bus VAO, pero está todo perfectamente encaminado».

En su discurso, compartió el argumentario de Feijóo y criticó que Sánchez decidiera convocar las elecciones «para que nos quedemos en casa, para que gane la pereza», por lo que pidió a todos los presentes que salgan a votar «haga el tiempo que haga» al tratarse de un «momento importante».