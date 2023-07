Jorge Campos, candidato de Vox en Baleares: «Nos vota gente que votaba a Podemos»

Después de doblar sus votos y consagrarse como ineludible en casi todas las regiones, Vox aspira a imponerse de nuevo en el ámbito nacional. El elegido en Baleares para encabezar la lista del partido a las próximas elecciones generales es Jorge Campos, un político de discurso contundente y postura firme respecto a asuntos como la inmigración o la lengua. Es abogado, tiene un máster en Gestión Ambiental y estuvo dos décadas al frente de la plataforma anticatalanista Círculo Balear.

¿Cómo ve el salto del Parlament al Congreso de los Diputados?

Es un orgullo dar un paso más a la sede de la sede de la soberanía nacional. Impresiona, pero en la situación en la que se encuentra España creo que puedo tener un papel decisivo. Sobre todo por el encargo concreto del propio Abascal: impulsar una ley nacional de libertad lingüística para acabar con la discriminación en las comunidades bilingües.

¿Cuáles serán sus primeras propuestas si es elegido?

La primera y fundamental es la ley que le he comentado. Tiene que ser de ámbito nacional porque la discriminación lingüística la sufren un tercio de los españoles; los que viven en Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia y Baleares, donde no se puede escolarizar a un niño en la lengua oficial del estado. Aquí mismo, con el acuerdo histórico que hemos firmado, se garantiza la libertad de lengua en todas las etapas educativas. Pero los derechos no pueden estar vinculados al gobierno que haya en una comunidad, tienen que ser iguales para todos.

¿No le preocupa una nueva marea verde?

Manifestarse es un derecho constitucional. Pero estamos en una democracia y hay un resultado electoral, lo que piden la mayoría de los ciudadanos es un cambio de las políticas lingüísticas y nosotros nos debemos a las urnas. En esta legislatura se tiene que garantizar la libertad de lengua.

¿Por qué un ciudadano de derechas debería votar a Vox y no al PP?

Porque el PP no es de derechas. Cuesta mucho ponerle una etiqueta ideológica porque ha asumido muchos pilares de la izquierda, como las leyes de memoria histórica, el tema lingüístico o la agenda 2030. En el caso de Vox, nos están votando ciudadanos de derechas, pero también gente que votaba al PSOE, Podemos o incluso gente que no ha votado nunca. El voto joven nos lo llevamos nosotros con diferencia. Nuestras propuestas son de sentido común, las puede asumir cualquiera.

¿De verdad le votan personas que antes votaban a Podemos?

Sí, de hecho varias personas se han acercado a la sede a contárnoslo. Es más, todos los barrios obreros y rurales de Palma que antes votaban a la izquierda ahora apuestan por Vox. Se han dado cuenta de que las políticas de izquierdas les condenan a vivir cada vez peor.

¿Sus desavenencias con Fulgencio Coll ha sido uno de los motivos que le han llevado irse a Madrid?

Para nada. Esas desavenencias han sido impulsadas por algunos medios de comunicación. Yo me presento al Congreso porque Abascal me lo ha pedido. La política municipal no tiene nada que ver con las tareas que me han encomendado.

Ha trascendido que su marcha a Madrid ha facilitado el pacto PP-Vox.

Eso es falso. Yo me senté en las mesas de negociación y he respaldado el acuerdo que se ha firmado. Acepté la propuesta de ser candidato cuando el texto final ya estaba muy encaminado, así que una cosa y la otra no tienen nada que ver.

¿Qué pasaría si la izquierda gana las elecciones?

Tendríamos un grave problema. Nunca hemos perdido tantas libertades como estos años de socialismo y comunismo. Económicamente significaría el hundimiento. La unidad nacional estaría en grave riesgo. Serían cuatro años más de un gobierno de ruina, división e inseguridad. Pedro Sánchez es un autócrata y gobierna con los que quieren destruir la nación.

¿Qué le parece que asociaciones de víctimas de ETA pidan que se deje de utilizar el lema ‘Que te vote Txapote’?

Respeto las opiniones de todas las víctimas. Pero es evidente que esa frase causa mucho impacto, Txapote es uno de los terroristas beneficiados por las políticas de Sánchez. Que le voten los etarras, los españoles de bien no podemos votar a un señor que va sacando terroristas a la calle o que gobierna con ellos. Además, hay asociaciones de víctimas que sí respaldan el lema.

La izquierda les acusa de censurar artistas y publicaciones allí donde gobiernan.

Me hace gracia que los principales censuradores de la historia llamen censuradores a los demás. Siempre hacen lo mismo. Dicen que Vox es ultra y radical, pero lo son ellos; partido más constitucional que el nuestro no hay. No censuramos nada, cuando llegamos a una institución que tiene un programa cultural aprobado por un gobierno de izquierdas tenemos todo el derecho de aplicar uno nuevo en base a lo que los ciudadanos han votado.

En caso de que Vox sea decisivo, ¿exigirán la devolución de competencias autonómicas?

Siempre lo hemos exigido. Hay ciertas competencias que en manos de las comunidades no suponen un beneficio para los ciudadanos y se ha demostrado que su gestión ha sido nefasta. En sanidad nunca se había despilfarrado tanto dinero público, y tenemos más listas de espera y menos médicos que nunca. Competencias como salud o educación nunca se tenían que haber transferido. Si tenemos amplias mayorías, lo llevaremos a cabo.

¿Cree que Feijóo podría intentar gobernar en solitario como ha hecho Prohens?

Con Feijóo nunca se sabe. En Valencia ha hecho una cosa, en Baleares otra y en Murcia parece que quiere repetir las elecciones. Nosotros decimos lo mismo en toda España: queremos firmar acuerdos para cambiar las políticas de la izquierda.

¿Cree que el pacto PP-Vox podría movilizar al electorado de izquierda?

No hace ni dos meses que fueron las elecciones. Parte de eso que llaman ‘electorado de izquierda’ ha votado a Vox. Es muy probable que vuelvan a hacerlo, no creo que haya un cambio significativo.

¿Francina Armengol es una buena candidata para el PSOE?

Es una buena candidata para Vox, porque es la imagen del fracaso y de la persona que ha perdido el gobierno balear. El PSOE ha puesto a una perdedora como candidata, es lo mejor que nos puede pasar a los de Vox.

Una de las propuestas de Vox es ilegalizar partidos independentistas. ¿Incluye a Més?

Queremos proponer consultas a los ciudadanos. Que ellos decidan si deben existir partidos separatistas que se sirven del propio sistema para destruirlo.

Jaume Matas fue el último ministro mallorquín. ¿El próximo será usted?

No me presento a las elecciones para ser ministro, sino para articular grandes mayorías, cambiar las políticas de izquierda y sobre todo impulsar una ley de libertad lingüística. Ser ministro... la verdad es que ni me lo había planteado.