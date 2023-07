La candidata del PSIB-PSOE al Congreso, Francina Armengol, ha criticado esta tarde en Palma al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "mentir a la cara" a los ciudadanos en el cara a cara con Pedro Sánchez: "Una persona que miente no se merece ser presidente de España, no nos conviene ni es lógico". En cambio, ha pedido a los votantes que confíen en el candidato socialista para "seguir avanzando" en derechos, economía, ciencia, educacion o sanidad: "El 23J nadie se puede quedar en casa". La sorpresa ha llegado cuando ha pedido a la militancia que salga a pedir el voto a los que en ocasiones anteriores dieron su apoyo a El Pi o CS, incluso a los "descontentos" con el PP "que no entienden los pactos contra nuestra lengua ni el menosprecio a nuestra propia identidad".

En este sentido, ha calificado de "vergüenza democrática" que los 'populares' acudan a los debates para "mentir" y ha asegurado que se trata de una estrategia clara para "crear un marco de la mentira" y no hablar de derechos, libertades, la situación laboral o Europa: "Estas elecciones van de proteger a la clase media y trabajadora y dar oportunidades a todos". Por este motivo, ha reivindicado la gestión de su Govern con la tasa de afiliacion a la Seguridad Social más alta de la historia, un paro en el 4 por ciento, además de mejores salarios y condiciones laborales. Armengol ha manifestado que "aquellos que no creen en la ciencia no pueden gobernar" en referencia a la entrada de Vox en los consells insulares y ha criticado la eliminación de la conselleria de Medio Ambiente del Govern balear: "No podemos confiar en gente así, PP y Vox solo piensan en carreteras y coche privado mientras los ciudadanos se merecen una apuesta clara por el transporte colectivo". Asimismo, ha centrado su discurso en las mujeres, los jóvenes y los pensiones, quienes considera que serán los "más perjudicados" en caso de que haya un gobierno de PP y Vox a partir del 24 de julio: "Sé perfectamente que el 28M no nos paso lo que queríamos, pero el domingo tenemos la revancha y os necesito fuertes y con ganas porque nos lo jugamos todo".