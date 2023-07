El candidato a la Presidencia del Gobierno por parte del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este domingo desde Zaragoza "a concentrar el voto del cambio", de "todos los que quieren acabar con el sanchismo", en la papeleta de los populares. "Estamos a 20-25 escaños de la mayoría, se puede conseguir. No os quiero mentir, será difícil, pero si concentramos el voto en la papeleta del cambio, la del PP, se puede conseguir", ha dicho el líder de los conservadores.

Feijóo, que ha compartido el mitin con el líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, y el candidato de los populares al Congreso por la provincia de Zaragoza, Pedro Navarro, ha centrado parte de su discurso en atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de mentir.

Se refirió Feijóo a la fábrica de baterías de Tata. Según dijo un día antes la ministra de Economía, Nadia Calviño, también desde Zaragoza, todavía es posible que esa planta se monte en nuestra comunidad. Pero según ha explicado el líder del PP, esta compañía ya está buscando a través de LinkedIn empleados en Coventry, Inglaterra. "Si yo dijera eso no podría volver a Aragón porque les estaría mintiendo", ha defendido el gallego.

El candidato del PP para La Moncloa también ha repetido algunas de sus medidas ya anunciadas, como la universalización y gratuidad de la educación de 0 a 3 años y la rebaja del IVA para la carne, el pescado y las consevras.

Feijóo ha insistido también en que el PSOE no puede pretender gobernar si pierde las elecciones. "No me interesa elbloqueo. La propuesta del PSOE es la siguiente: si el PP gana, no puede pactar con nadie, y hay que repetir elecciones hasta que el PSOE gane. Y si el PSOE pierde puede gobernar con todos. Esto no puede ser", ha criticado el líder de los populares. "Esto es perturbar la democracia, es impedir la alternancia en los Gobiernos", ha añadido.