La derecha romperá el equilibrio electoral el 23J con un probable 5-3

Cuatro años más tarde, los bloques siguen intactos, con dos partidos en cada bando. La identidad de los contendientes solo ha experimentado cambios cosméticos, pero es muy posible que ninguna de las cuatro formaciones repita sus resultados vigentes. El empate a cuatro entre conservadores y progresistas queda trasnochado. Según todas las encuestas, análisis y percepciones excepto los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, la derecha romperá el equilibrio electoral en el 23J con un probable cinco a tres.

Individualizando, es prácticamente imposible que el PSOE, encabezado por Francina Armengol, mantenga su liderato en las generales el próximo domingo. La derrota en las autonómicas de la expresidenta serviría de precedente clarificador. De nuevo, con la clamorosa excepción del CIS y sus numerosas predicciones erróneas también en Baleares.

A cambio, Armengol tiene garantizada la segunda posición, porque el desfallecimiento de Podemos rebautizado Sumar no le garantiza ni el primero de los dos escaños que hoy atesora. La candidatura de Vicenç Vidal firmaría sin pensárselo la obtención de un acta de diputado al Congreso. En su contra, la tradición ya legendaria de que ningún partido de estirpe autóctona desembarca en Madrid. A su favor, la fórmula mixta que puede evitar las lesiones de la abstención diferencial y el voto dual que en las generales emigra hacia el socialismo.

El casi indiscutible vencedor del 23J en Baleares es el PP, a falta de definir los márgenes. La candidatura de Marí Bosó rechazaría de plano sus dos escaños actuales, uno de ellos adjudicado a finales de 2019 a Marga Prohens. De hecho, la estimación del margen de los populares es la clave de las generales convocadas por Sánchez. Cuatro diputados parecen amarrados, se llegaría al delirio con un quinto que devolvería al 5 (PP) - 3 (PSOE) de los tiempos en que el bipartidismo absorbía el noventa por ciento de los votos del archipiélago.

Si el podio de 2019 incluía a dos competidores de izquierdas, las estimaciones previas conducen en esta ocasión a la medalla de bronce para Vox. Esta posición satisfactoria en el escalafón no garantiza inexcusablemente un diputado para Jorge Campos, pero le da viabilidad utilizando como guía el 28M.

A falta de sondeos en condiciones, las autonómicas recientes son un indicio tan válido como cualquier otro para evaluar el estado de forma de los partidos de Baleares. La traslación automática del voto registrado el 28M conduce a un marcador de 4 (PP) - 3 (PSOE) - 1 (Vox).

La asignación es deprimente para Sumar, que adquiere cierta probabilidad cuando se establece un marco móvil para los resultados citados. En realidad, el PP oscila en un 4-5 por la fortaleza demostrada en las autonómicas, unida al periodo de luna de miel y a la marcha boyante de la campaña actual con estación decisiva en el debate Sánchez-Feijóo.

En cambio, el PSOE se mueve en una horquilla 3-2, atendiendo a argumentos que son simétricos de los que encumbran al PP. La tentación de sobrevalorar esos resultados es ficticia. Mantener la representación actual con una izquierda en descomposición dista de ser un éxito, ni siquiera el tercer escaño recompondría la situación previa al 28M.

La oscilación de Vox es 1-0, muy por debajo de sus dos escaños de 2019 debido a la pujanza de los populares. Sumar se sitúa en un ilusionado 0-1. En todos lo casos, la suma por bloques se mantiene en 5-3. Es decir, si entra Sumar es a costa del PSOE y si crece el PP, desarma a Vox.

La inmensa mayoría de los repartos estatales conducen al 5-3 para los conservadores. La excepción del CIS implica un reparto de 3 (PSOE) - 2 (PP) - 2 (Sumar) - 1 (Vox). Por lo tanto, el Centro no solo restituye el empate que la izquierda abrazaría ahora mismo sin titubeos, sino que concede la mayoría absoluta al bloque progresista. A partir de seiscientos encuestados, pronostica incluso una entrada triunfal por partida doble de Yolanda Díaz en Baleares, imperceptible en otras encuestas.

Pons y Salom buscan apellidos más retrasados al Senado

Al Senado no hay cabezas de lista, en contra de lo que se publica. Ni PP ni PSOE desmentirán esa ordenación, porque pretenden que María Salom y Pere Joan Pons sean los más señalados con una cruz. Para garantizar su preeminencia, es fundamental que no tengan a ningún candidato de su partido anterior en el orden alfabético. El popular Martí Àngel Torres, que saldrá, y la socialista Teresa Suárez, que no obtendrá acta, son candidatos por su linaje.