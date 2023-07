La candidata de Sumar a la Presidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado este sábado que "si gobierna" el PP de Alberto Núñez Feijóo "va a provocar una recesión", por lo que ha llamado a la movilización de los trabajadores para "que nunca más volvamos a un país con una tasa de paro del 27%".

En un mitin en la plaza de la Burullería de Vitoria, donde ha congregado a cerca de un millar de personas, Díaz ha advertido de que las medidas de recortes y bajadas de impuestos que abandera el PP "son políticas fracasadas" que "casi provocaron la quiebra del Reino Unido".

Feijóo "miente permanentemente", según Díaz. "Dice que va a bajar los impuestos a las rentas inferiores a 40.000 euros: pues no es verdad (...) Lo único que (su programa) dice negro sobre blanco es que va a eliminar el impuesto que grava las grandes fortunas", ha apostillado.

Reproches al PSOE

La también vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo no ha escatimado reproches a su socio en el Ejecutivo, el PSOE, que decía "que subir el Salario Mínimo Interprofesional iba a quebrar la economía española".

"Nos decía el socio del Gobierno que no se podía limitar el precio de la electricidad, nos decía que era inconstitucional, que no lo permitía Europa, que no se podía actuar sobre los beneficios caídos del cielo", ha continuado Díaz, para luego defender que gracias a la 'excepción ibérica' España tiene "la inflación más baja de la Unión Europea".

Luego ha espetado al PSOE que "no basta con apostar por las energías renovables", pues debe acompañarse de "democracia en el oligopolio energético", y se ha preguntado si habría logrado sacar adelante la reforma laboral "en una España bipartidista".

Díaz ha aseverado también que quiere "ganar un país" en el que "no todo pase por Madrid" y que abrace su plurinacionalidad, y ha afeado a la derecha que tenga "miedo" de la diversidad lingüística.

Aludiendo asimismo al peso del sector secundario en el País Vasco, Díaz ha manifestado que quiere "favorecer la industrialización de nuestro país, pero cambiando el modelo productivo para que sea sostenible y sea verde".

Podemos cobra protagonismo en la campaña

Es ahora, a una semana de las elecciones, cuando Podemos empieza a cobrar protagonismo en la campaña de Díaz, quien hoy ha recalado por primera vez en una de las trece provincias donde el cabeza de lista corresponde al partido morado, en este caso Guillermo Presa.

Mientras Díaz hablaba en la capital vasca, la secretaria general de Podemos y número 5 de Sumar por Madrid, Ione Belarra, estaba en Las Palmas de Gran Canaria interviniendo en su primer mitin en lo que va de campaña.

El acto de Díaz en Vitoria ha contado con la participación de los cabezas de lista de Sumar en las tres provincias vascas, por lo que además de Presa ha estado presente Pilar Garrido, diputada de Unidas Podemos en la pasada legislatura, coordinadora general de Podemos Euskadi y número 1 de Sumar por Gipuzkoa.

Presa y Garrido están entre los miembros de Podemos que tienen más factible obtener un escaño el 23-J.

En cuanto al número 1 por Bizkaia, Lander Martínez, fue una figura clave de Podemos en el País Vasco, ejerciendo como secretario general regional y portavoz en el Parlamento autonómico, pero acabó abandonando sus cargos en el partido y ahora lidera la lista de su circunscripción representando la cuota de Sumar.

El País Vasco siempre ha sido un territorio fecundo para Podemos, que en las elecciones generales de 2015 y 2016 fue la fuerza más votada en esta autonomía. Y Álava se le dio especialmente bien, llegando a rebasar el 30 % de votos en 2016.

Tanto en 2015 como en 2016 y en las dos elecciones de 2019, Podemos logró un escaño por Álava, y ese diputado siempre había sido Juantxo López de Uralde, primero líder de Equo y luego de Alianza Verde, y cuya exclusión de las listas de Sumar ha sido una de las más polémicas en la gestación de la coalición.