El cuestionamiento del voto por correo que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha introducido en las últimas horas en la conversación pública, se está convirtiendo en uno de los asuntos centrales de la campaña electoral. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista esta mañana en la Ser atribuye este mensaje al intento de "embarrar el debate político" y" "crear desafección para que la gente no vaya a votar o desconfíe del proceso".

El PP lo introduce también, sostuvo, para "opacar lo que va suceder en Extremadura y en la Comunidad Valenciana, dos gobiernos de coalición entre PP y Vox". "No voy a entrar en ese barro" aunque "están en eso, en no hablar de lo que importa a los ciudadanos, para que no se vean los dos gobiernos nuevos con Vox". Justo este jueves en estas dos comunidades, en las que la ultraderecha entrará en el Ejecutivo, se vota en los Parlamentos la investidura de María Guardiola y de Carlos Mazón.

Feijóo dijo este miércoles que se compromete a pagar las horas extras a los carteros si gobierna para que faciliten el voto por correo."Os recuerdo que si pedimos el voto por correo, después no podemos votar en urna y por eso le pido a los carteros de España, con los que he trabajado de los mejores años de mi vida, que trabajen al máximo, que trabajen mañana tarde y noche", demandó, para indicar a continuación que no cuentan con los "refuerzos suficientes". El mismo, en uno de los primeros cargos de su carrera política, fue presidente de Correos durante el Gobierno de Aznar. Y este jueves ha vuelto a insistir en la idea de que el voto por correo no funcione en varias entrevistas.

Sánchez replicó que España es una "democracia plena", un país que se sitúa en los puestos más altos en los mejores ranking de calidad democrática, reitero que el proceso es absolutamente "limpio", más accesible para el voto a distancia que en 2019 y recordó que se ha realizado una reforma para facilitar que voten los españoles que residen en el exterior. Por eso su resumen es que este discurso es "una cortina de humo para que no se vean estos pactos de la vergüenza".

Los acuerdos del PP con el partido de Santiago Abascal siguen muy presentes en su mensaje electoral y el presidente del Gobierno considera que es uno de los elementos que le pueden ayudar a ganar. Pese a que todas las encuestas, invariablemente, apuntan a que Feijóo vencerá el 23J, Sánchez insiste en que no, en que está "convencido" de que él quedará por delante. De hecho, aunque se le ha preguntado sobre qué hará si pierde, manifestó sólo que "mi plan A, B y C es ganar las elecciones".

El 23J "no va de bloques ideológicos"

A su juicio, por tres razones, poque "lo hemos hecho bien", porque esa hoja de ruta de avances de revalorización de las pensiones, reforma laboraL, subida del Salario Mínimo y otras políticas sociales "merece culminarse" y porque enfrente "no hay un proyecto, sólo derogar". Si con esa gestión no van primeros, explicó, es por el efecto en las economías domésticas de la subida de la inflación.

El candidato socialista piensa que esta cita electoral "no va de bloques ideológicos" y que se va a producir un "voto en masa" para que haya un "resultado rotundo a favor del progreso" de España. Por este motivo está pidiendo el apoyo de los votantes del PP que se sientan "avergonzados" del entendimiento con la ultraderecha.

Justificó su optimismo en que hace cuatro semanas la posición del PSOE era peor que ahora y que los ciudadanos van a tomar conciencia del "retroceso" que suponen los pactos con Vox. "Quedan ocho días", destacó, y además, Yolanda Díaz "es una candidata capaz" y "un Gobierno entre ella y yo sería más funcional", dando por hecho que Sumar y el talante menos agresivo de la vicepresidenta, en comparación con otros perfiles de Podemos, puede contribuir a que no se pierda voto progresista desencantado por el 'ruido' constante que ha generado el Ejecutivo de coalición.