Yolanda Díaz se dirige directamente a los hombres para desplegar su concepción del feminismo. La líder de Sumar ha dado las claves de su posición en esta materia, llamando a un "feminismo del 99%" y desmarcándose del feminismo que "se coloca en un rincón, en las trincheras", que bien podría achacarse a las tesis más identitarias de la ministra de Igualdad, Irene Montero, excluida de las listas de Sumar.

"El feminismo no está en guerra contra los hombres, está a favor de las libertades", ha defendido la candidata de Sumar, en un acto sobre feminismos en el Teatro Pavón de Madrid, advirtiendo de que la "derecha cavernícola" de Santiago Abascal busca “dividir” el movimiento feminista y a la sociedad. "El feminismo no solo es un movimiento emancipador dirigido a la sociedad en su conjunto, también a los hombres", advirtió Díaz.

"Nosotras perdemos cuando nos dividimos por abajo, ¡que se dividan ellos! Nosotras no nos podemos dividir. El feminismo pierde cuando se coloca en un rincón, en las trincheras, y gana cuando vamos a por todas, con optimismo y esperanza", argumentaba la líder de Sumar, que definió su posición: "El feminismo de Sumar es el del 99%. No caigamos en su trampa, no caigamos en la guerra de sexos. No es verdad".

Una de las primeras referencias que hizo la vicepresidenta segunda del Gobierno al comienzo del acto estuvo dirigida precisamente a su audiencia masculina. "En el público tenemos a hombres que también se suman a las libertades por las que venimos trabajando, hombres que combaten el machismo en nuestro país, hombres que combaten la homofobia", comenzó Díaz, que avanzó que "a partir del 23 de julio vamos a seguir trabajando junto a esos hombres para seguir ganando derechos".

En el mismo sentido se expresó la portavoz de feminismos, Elisabeth Duval, que denunció que "se ha intentado dibujar una imagen del feminismo que lo empequeñece, que es cada vez más estrecho y donde cabe menos gente". La filósofa se apartó de las tesis maximalistas del movimiento, con una contundente afirmación: "El feminismo no es una batalla cultural, no es una cuestión identitaria ni tampoco un debate filosófico. Es el proyecto de transformación social más completo y radical para el siglo XXI".

La portavoz de Sumar rechazó los intentos de "tutelar o dirigir" el movimiento feminista, como ha venido haciendo en los últimos meses Montero, que de manera frecuente equiparaba el feminismo con su Ministerio de Igualdad. En lugar de esto, Duval defendió que este movimiento "tiene su caudal", y que desde la política institucional debe "concretarse en mejorar la vida de la gente" y en "responsabilizarse de muchas luchas".

Sobre esto intervino también Yolanda Díaz, que sacó pecho de su gestión en el Ministerio de Trabajo, asegurando que la subida del Salario Mínimo Interprofesional "es una política feminista", porque al aprobarse "en medio de una crisis en España", se logró reducir en cuatro puntos la brecha salarial. "Hablar de feminismo es hablar de política para la gente", resumió la líder de Sumar, que recordó su propuesta de reducción de jornada laboral sin reducción salarial. "Es feminista salir una hora antes del trabajo, porque no vivimos para trabajar; trabajamos para vivir", proclamó, haciendo estallar en aplausos al público.