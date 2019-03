Inés Arrimadas: "Pese a la chulería de Pablo Casado, seguimos tendiendo la mano al PP"

"Ante la oferta de Rivera de pactar con el PP, la sorpresa ha sido las excusas de que se han cerrado las listas electorales y la chulería de ofrecer la cartera de Asuntos Exteriores. Pero, pese a la chulería de Pablo Casado, por el bien de España seguimos tendiendo la mano al PP".

De esta manera aludía Inés Arrimadas, portavoz de la Ejecutiva Nacional de Cs, al asunto político de la jornada durante el mitin de precampaña que ofreció ayer noche en la terraza del Auditorium de Palma.

Unas declaraciones en las que se declaró harta del líder popular, "¡ya está bien de las chulerías de Pablo Casado!", por lo que emplazó a los españoles a "decidir si quieren que ese Gobierno lo lidere Rivera o Casado. Desde el centro y la moderación o desde la vieja política".

Arrimadas comenzó su intervención asegurando que Cs "se presenta fuerte en Balears" para resaltar a continuación la importancia de las próximas elecciones en las que, dijo, "nos jugamos el futuro de este país. Tenemos dos alternativas: O cuatro años más de Sánchez, Podemos y los separatistas, o un Gobierno liderado por Ciudadanos". Y cuatro años más de la primera opción serían, a su juicio, "nefastos para España".

Sánchez, un "peligro público"



Tras calificar a Pedro Sánchez de "peligro público" al que hay que echar de la Moncloa "a votos", arremetió también contra el PSOE balear. "El PSOE de aquí es igual que los partidos nacionalistas. Purga a los funcionarios públicos que no cumplen con sus requisitos identitarios", aseguró antes de prometer que ellos no van a exigir como requisito indispensable ninguna lengua cooficial del Estado y lamentar que "las imposiciones de los nacionalismos afectan a los servicios sociales como lo demuestra que de aquí se hayan ido buenos médicos".

"No os confiéis. Esto es lo mismo que hacían en Cataluña hace quince años", advirtió antes de concluir su intervención lanzando una mirada cómplice a su compañero de mitin, el candidato de Cs al Congreso por Balears Joan Mesquida, diciéndole: "Nos vemos en el próximo Gobierno de España".

Mesquida comenzó su discurso agradeciendo a Arrimadas su valentía por "plantar cara al nacionalismo en Cataluña", labor que consideró aún más difícil "al ponerse Sánchez" al lado de los "agresores" y los "golpistas".

Tras calificar el Gobierno del socialista de "nueve meses de continuas sesiones" a los nacionalistas catalanes, aseguró que el PSOE "ha cruzado una línea roja pactando con los etarras y con los que han dado un golpe de Estado" lo que, a su juicio, le inhabilitaría para pactar un Gobierno constitucional.

"Me fui del PSOE por personas como Pedro Sánchez, porque no tiene convicciones. Tras una reunión que mantuve con Rivera durante más de tres horas me di cuenta que decía lo mismo en público que en privado, no tiene un doble discurso", comparó ambos líderes el candidato de Cs al Congreso. "Es un político que viene a servir, no a servirse. Es honesto, genera confianza y seguridad. Es el presidente que España necesita", concluyó.