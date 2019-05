Baltasar Garzón, en campaña, recorre la ruta de la corrupción en Palma

Esta soleada mañana de domingo ha sido el contexto ideal para que Baltasar Garzón recorriera en Palma la 'ruta de la corrupción', una acción de campaña durante la cual el candidato de Actúa al Parlamento europeo llama a mantener esa lucha porque "en el momento que se abandone vuelve a surgir". El exjuez considera también que falta un desarrollo de políticas proactivas de enseñanza ciudadana contra esa lacra.

Garzón ha asegurado, frente al palacete deJaume Matas –parada en su ruta de esta mañana– que no le gusta "personalizar", a pesar de lo cual el expresidente popular es un "ejemplo negativo del servicio público de la política". El candidato también ha visitado el Palma Arena y el Palau de Congresos.

El exjuez que comparte formación política con Gaspar Llamazares, quien también vino a hacer campaña a la isla para las elecciones generales, ha estado acompañado por la candidata a la alcaldía de Palma, Shirley Siles, y Montserrat Muñoz, candidata al Parlamento europeo

Reconoce Garzón que en la actualidad "hay más sensibilidad por parte de la ciudadanía" hacia la corrupción, lo que significa que las instituciones "se tienen que implicar mucho más en su combate y si no lo hacen quedan claramente en evidencia".

Garzón mira al pasado para analizar que hace veinte años había "una tolerancia generalizada" y no daba miedo ser corrupto, ahora "como lo demuestra la ruta de la corrupción en Palma, la ciudadanía exige la lucha".

Por investigar el caso Gürtel, recuerda el exjuez, sufrió "unas consecuencias que no responden a la realidad de los hechos. Entiendo que mi actuación fue claramente lícita dentro de la legalidad pero el Tribunal Supremo interpretó que no era así". Denuncia que "crearon el delito en la sentencia. Y despúes la sentencia del caso Gurtell" ratifica la legitimidad y la corrección de lo que se hizo". Asegura no arrepentirse de lo que hizo en su día.



Cambio climático

El candidato de Actúa define a su partido como "un proyecto progresista, ubicado en la izquierda que pretende converger con otras fuerzas" y se caracteriza por ser "municipalista, federalista, europeísta". Garzón es enfático en destacar la importancia de que "no se pierdan de vista los riesgos que estamos sufriendo con el cambio climático" y critica que a este asunto vital "no se le está dando la relevancia que merece", pues a pesar de que aparezcan en las agendas "no se están implementando las medidas para combatirlo".

Sobre el expresidente Matas dice que "es clara y contundente la argumentación, los juicios y las pruebas que demuestran que hubo una depredación sistemática desde el ámbito público en perjuicio de los ciudadanos". "Hacer obras elefantiásicas cuando no se atienden otras necesidades es grave y mucho más si se hacen con fondos públicos·", considera sobre el que ha sido un "ejemplo negativo para lo que es el servicio público de la política".



Juicio del Procés

Con el juicio del procés de actualidad, Garzón es categórico en afirmar que "cuando la Justicia actúa debemos dejar que siga su curso, no se debe utilizar políticamente como un arma en contra otras oponentes políticos".

Rechaza la forma en la que se inició el proceso, con la situación de prisión provisional de varios de los acusados y con la calificación de rebelión y sedición. Apela a la independencia judicial y critica que ya haya partidos como el PP o Ciudadanos que "ya están presumiendo de una sentencia condenatoria y de si va a haber indultos o no". Reclama, por tanto, respeto a la independencia judicial, dar la espalda a las influencias políticas en el caso y descarta que se de "carta de naturaleza de que este sea un juicio político".

En cuanto a las medidas contra la corrupción, dice que se trata de una corresponsabilidad de todos, no solo de las instituciones, y que haya una normativa que proteja y no abandone a aquellos que "se la están jugando" por denunciarla. Por ello defienden normativa contra las puertas giratorias y que no se pongan trampas a partir de asesorías, por ejemplo.