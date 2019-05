Rosa Estaràs: "Comparto la lucha contra el cambio climático pero no las ocurrencias de nuestro actual Govern"

Candidata del PP al Parlamento Europeo. Con el chip europeo puesto alertaba de la extrema derecha antes del giro

del partido tras la derrota del 28 de abril. Ahora, reivindicándose de "extremo centro" se reafirma en su mensaje. Rosa Estaràs (Valldemossa, 1965), número 9 en las listas europeas del PP, tiene garantizado seguir como eurodiputada balear en Bruselas

P Tras el 28 de abril, el PP dice que vuelve al centro. ¿Se siente más cómoda?

R El PP siempre ha estado en el centro, siempre hemos sido gente centrada y por eso hemos tenido mayorías amplias. Yo me considero de extremo centro, que significa saber escuchar, capacidad de acuerdo y tener sentido común, que no significa no tener convicciones firmes o no tener un proyecto.

P Alerta de que estas elecciones europeas son "las más decisivas de la historia".

R Son cruciales porque no son sobre izquierda o derecha, sino Europa sí o Europa no, libertades sí o libertades no, derechos sí o derechos no, democracia sí o no. Los partidos extremistas, populistas y autoritarios vienen a romper Europa, apuestan por el egoísmo nacional y por ir contra la solidaridad europea.

P Pues parece que España aportará ahora a Bruselas los diputados de Vox.

R La persona de Balears que va en las listas de Vox no saldrá. Además, ya les he pedido con quién se aliarán. ¿Se aliará con los antieuropeístas y xenófobos? No contestan y no es justo para los ciudadanos. Pero lo que sabemos es que sus primeras felicitaciones vinieron de Le Pen padre y de Le Pen hija, de la extrema derecha holandesa, de los ultraconservadores polacos o de Afd de Alemania.

P Dijo que el brexit es la evidencia de que la Unión Europea "no es irreversible". ¿Teme que al Reino Unido le puedan seguir más países de la UE?

R Nunca pensamos que un país quisiera salir de Europa. Fue fruto del populismo y de las fake news. Pero ha sido una vacuna para que no vuelva a pasar: basta ver lo que le ha pasado a Reino Unido, con una sociedad dividida, un país y una economía paralizada, dos años de negociaciones, disputas...El brexit es el camino a ninguna parte.

P Cerca de 18.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo los últimos cinco años. ¿Qué ha fallado?

R Es uno de los retos. Es cierto que ha habido luces y sombras. No se puede solucionar desde la demagogia ni desde el populismo: no sirve ni el 'papeles para todos' ni el 'todos fuera'. Tenemos que ser humanitarios, pero debe haber una llegada ordenada. Merkel ha sido en eso una líder brillante. España tiene experiencia desde la crisis de los cayucos en la que trabajó con los países de origen y de tránsito. Es el camino. Hay que ayudar a África, es impepinable. Debe haber un mensaje coherente, no como Sánchez, primero con el Aquarius y luego lo contrario.

P La Comisión Europea debe decidir si las restricciones de la ley balear de Cambio Climático al diésel a partir de 2025 encaja en la normativa europea. ¿Defenderá usted esta ley en Bruselas?

R Hay que luchar contra el cambio climático y hay que hacerlo desde ya. Pero las normas que hagamos deben ir en consonancia con la normativa europea. Comparto la lucha contra el cambio climático, pero no se ayuda más al medio ambiente con las ocurrencias del actual Govern ni con la subida de los impuestos al diésel. La lucha contra el cambio climático no la puede hacer sola Balears.

P La Comisión ha dicho que no se plantea permitir más ayudas del Estado al transporte de mercancías de Balears. ¿Le hará cambiar de idea?

R Es una batalla que tenemos que dar y si la ciudadanía confía en nosotros el día 2 de julio me pondré con ello: modificar la ley de minimis, el tema agrícola y que no nos suban los precios al transporte.

P Han logrado que la próxima PAC tenga en cuenta la insularidad, pero aún está pendiente de aprobarse.

R Es un milagro que ya haya un documento aprobado por la comisión de agricultura y hemos conseguido que en todos los artículos clave se hable de compensaciones a la insularidad. Bruselas ha respondido a la agricultura balear como nunca gracias a Company.

P ¿Hay riesgo de que no se apruebe?

R Si el 26M los votos van a partidos de sentido común como el PP se aprobará. Lo defenderé con uñas y dientes.

P Coincidirá en Bruselas con José Ramón Bauzá, tras su salto a Ciudadanos. ¿Se pondrá en contacto con él para defender juntos los intereses de Balears?

R El problema es que, según he leído, él ahora se siente logroñés. Trabajaré con quien sea, pero el problema es que los suyos aquí no lo ven de Balears.

P ¿La ha tenido en cuenta estos cinco años en que ha sido la única eurodiputada balear el Govern de Armengol?

R Pese a que yo me he ofrecido, cuando han tenido que celebrar el día de Balears, dar conferencias en Bruselas o ir al Parlamento Europeo han preferido eurodiputados de Cataluña, principalmente de ERC. El tema que sí me pidieron fue conseguir el apoyo de los 54 diputados españoles para rechazar la tala masiva por la plaga de Xylella y lo hice.